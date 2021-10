Orban: 'Iohannis conduce PNL prin ucazuri, Cîțu rămâne șef să asculte orbește'

Fostul lider PNL Ludovic Orban a declarat, joi, la B1TV, că Florin Cîțu va rămâne șeful PNL atâta timp cât execută „orbește” ordinele lui Klaus Iohannis.

„Imi aduc aminte discursul de sustinere de la Congres, in care Klaus Iohannis i-a mintit pe cei 5.000 de delegati PNL ca va fi premier Citu pana in 2024, ca nu are niciun motiv sa demisioneze, ca e cel mai bun premier. A scapat de mine, l-a pus pe Citu presedinte la PNL. Citu a ajuns presedintele partidului si a fost trimis la plimbare scurt. Citu e un pion sacrificat. Probabil ca Iohannis il va tine la partid, pentru ca Citu nu poate conduce partidul. Citu va ramane doar cata vreme il va asculta orbeste pe Iohannis. Iohannis il tine sef la PNL, aproape doua treimi din conducerea partidului este controlata intr-o forma sau alta si raspund la comenzile lui Iohannis. Lui ii convine sa fie un presedinte ca Citu, ca de fapt tot el conduce PNL, conduce prin ucazuri (ordin, decret)”, a spus Orban.