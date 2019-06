Orban, susţinut de liderul senatorilor PNL în 'războiul' cu IT-iştii: Contribuţia sectorului la PIB este, de fapt, mult mai mică

Liberalii continuă "războiul" cu industria IT, după ce Ludovic Orban s-a exprimat împotriva facilităţilor fiscale oferite angajaţilor în acest sector. Liderul Senatorilor PNL, Florin Cîţu, contrazice informaţiile lansate de Asociaţia patronală a industriei de software şi servicii (ANIS) şi afirmă că, de fapt, contribuţia IT-ului la produsul intern brut este de doar 2,3%, nu de 6%.

"Informatie publica care trebuie corectata. In aceste zile s-a aruncat in spatiul public o informatie care nu este adevarata. Contributia sectorului IT la PIB este neschimbata de trei ani de zile : 2.3%. Aceasta este cifra corecta. (NU de 6%) Informatia este confirmata indirect de cifrele din comunicatul ANIS, doar ca matematica lor este.. eronata (daca spuneam manipulatoare va suparati) Corectez eu acum aceasta informatie publica si acum putem sa mergem mai departe.

Comunicatul ANIS (Asociației patronale a industriei de software și servicii) care spune : 'cifra de afaceri a industriei estimată pentru 2019 este de peste 5 miliarde Euro, aproape 6% contribuție la PIB. Din 2013 până astăzi, dimensiunea pieței s-a dublat, iar din 2003 a crescut de cinci ori (de la 1 mld Euro - la 5 mld Euro). Contribuție în PIB a industriei a evoluat de la 0.5% în 2003 la aproape 6% astăzi.'", scrie Cîţu pe Facebook.

Asociaţia patronală a industriei de software şi servicii (ANIS) a precizat că facilităţile fiscale menţin industria IT românească competitivă în cursa cu alte ţări care oferă programatorilor impozit 0 pe venit şi că deficitul de muncă din IT în UE este foarte mare, încât eliminarea facilităţilor fiscale în România ar duce la un exod masiv de specialişti. Precizările vin după ce Ludovic Orban, preşedintele PNL, a afirmat că nu i se pare normal ca cei care lucrează în IT să fie scutiți de plata impozitului pe venit.