BILANȚUL lui Orban, prezentat în Parlament: 10.000 de români, internați pe Legea carantinării, 40.000 de izolați

Premierul Ludovic Orban a dat explicații Parlamentului privind gestionarea pandemiei de coronavirus în România.

"Ne-am confruntat cu o situație extrem de dificilă pe care o știe toată lumea și care s-a datorat faptului că pentru o peroadă de trei săptămâni autoritățile medicale și guvernul au fost lipsite de instrumentele legale de luptă împoriva virusului.

În legea 55 s-au introdus două articole care au afectat capacitatea guvernului de luptă împotriva Coronaviruslui. Au fost blocate detașările și au fost blocate angajările astfel să personalul s-a diminuat. În perioada de după decizia CCR, nu am putut împiedica transmiterea virusului pentru că s-au blocat internările, iar pentru contacte nu s-au putut lua măsuri de izolare. Această suprapunere peste măsurile de relaxare a dus la cea mai mare creștere a numărului de cazuri. Imediat ce Parlamentul a adoptat legea 136 care ne-a pus la dispoziția instrumentele necesare, care nu reprezintă încălcări ale drepturilor omului am dispus toate măsurile de care aveam nevoie. De la adoptarea legii am ajuns la situația de a avea peste 10.000 de persoane internate și s-a dispus carantinarea pentru aproape 40.000 de români care au fost în contact cu persoanele infectate", a declarat Orban.