Oreste, ATAC FĂRĂ PRECEDENT la Mircea Badea: 'Pui de turnător, te voi dezbrăca foaie cu foaie ca pe o ceapă'

Conflict fără precedent în peisajul media românesc. Oreste Teodorescu îl numeşte pe Mircea Badea pui de turnător. Lungul şir de acuzaţii, dar şi de ameninţări a venit sub forma unei postări pe Facebook.

"Dragul meu strigoi Mircea Badea...

Te-am ignorat o vreme, dar delirul narcotic în care te situezi de câteva zile,ma obliga sa-ți reamintesc suma eșecurilor tale absolute din ultimii 14 ani... iti mărturisesc cu toată deferența unui păcătos fata de o scursura ca m-a starnit reacția ta la prima poza...și pentru ca ai ajuns vizitat de Dementorul care îți fura fericirea (uita-te la tine, poza a doua) încerc sa te trezesc la realitate înainte sa mori intoxicat cu propriul venin:

Campionule:

1. Pe plan fiziologic (Mușchii tai, carte nu are) te-a ridiculizat motociclistul in fata lumii întregi și tot arogant ai rămas

2. Pe plan politic nu ai nici o izbânda, toți cei pe care i-ai susținut și o faci in continuare sunt scursurile societății, penali, borfași, securiști și PCR-isti de ultima speța, tu însuți fiind un pui de turnător, și tot tu strigi ca un apucat împotriva securismului. Chiar nu ai nici o jena!

3. In plan intelectual/spiritual ești sub Bianca Dragusanu, deci no comment

Îți declar ca începând de azi, dacă nu revii la minimul bun simt uman, te voi dezbraca foaie cu foaie ca pe o ceapa , pana când vei rămâne singur in sufragerie. Sufrageristule!

Singura diferența dintre tine și cel de lângă ( poza 3) este ca tu știi exact ce faci !!!", a scris Oreste Teodorescu pe Facebook.