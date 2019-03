Oreste o NIMICEȘTE pe Dăncilă după anunțurile privind mutarea Ambasadei României: ' 0,1 neuroni emisfera dreaptă, 0,2 neuroni emisfera stângă!'

Atac dur lansat de jurnalistul Oreste Teodorescu la adresa premierului Viorica Dăncilă, după ce aceasta a revenit asupra anunțului privind mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

"Schizofrenia doamnei D

Femeia are creierul partajat: 0,1 neuroni emisfera dreapta, 0,2 neuroni emisfera stânga! Placida creatura se contrazice de la o secunda la alta, in funcție de ce aude in casti in pauza in care Anca Alexandrescu ii șoptește: “ inspira-expira”, sa nu sucombe sufocata! Iată doar o mostra recenta, legată de controversata idee a mutării ambasadei...

Inainte de scandal: “Eu, ca prim-ministru al României, şi Guvernul pe care îl conduc vom muta ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului”, declaratie făcută în cadrul Conferinţei Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), care a avut loc în Statele Unite ale Americii.

După scandal: “Am vorbit despre mutarea ambasadei la Ierusalim, dar am spus că trebuie să îndeplinim toți pașii constituționali. Nu am spus că eu voi muta ambasada.”, declarație făcută la Antena 3...", scrie Oreste Teodorescu pe Facebook.