Oreste Teodorescu, către Sorina Matei: 'La cateaua leșinata sa vii cu cătușe cu blăniță roz...MUL74 MU1E 50N3R1A CU 1NGH17IR3!'

Replică explozivă a jurnalistului Oreste Teodorescu pentru Sorina Matei, care l-a comparat cu o beizadea.

"Poliția te dă că îți bati joc de ea, cu tupeu de beizadea, ești băgat cu fumatul/consumul până in gât la DIICOT și tu dai lectii televizate pentru fraieri pe teme de Politie, pe tema cocalarului m**e PSD, in calitate de jurnalist, deși n-ai produs nimic jurnalistic all of your life", a scris Sorina Matei pe Facebook.

"La cateaua leșinata sa vii cu cătușe cu blăniță roz...

Posesoarea de voce stridentă condusă mononeuronal, trecută cu tot cu istoricul erotic bizar in Tabara penalilor, încearcă un pamflet... Ceva mai amuzant decât frecatul cuiului pe tabla neagră de scris...Ceaa ce este cu adevărat surprinzător este tupeul acestui (pro)hub de informatii de la servicii când îmi livrează lecții de gurnalism! Conchid cu o Dedicație, care știu ca-i face mare, dar mare placere nimfo... scuze nimfei: MUL74 MU1E 50N3R1A CU 1NGH17IR3 !" , a scris Oreste pe Facebook.

