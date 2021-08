Oreste Teodorescu avertizează PNL: Care ar fi 'cea mai mare eroare strategica' pentru liberali

Jurnalistul Oreste Teodorescu lansează un avertisment pentru PNL. Identificându-se pe sine ca un „jurnalist de dreapta”, Oreste vorbește despre „rrei vulnerabilități majore ale liberalismului”. Jurnalistul consideră că „cea mai mare eroare strategica pentru PNL ar fi ca după tranșarea competiției pentru președinția partidului sa renunțe de tot la sintagma naționala și sa încerce o canibalizare a votanților progresisti, deja reprezentați de USR Plus, lăsând culoarul conservator liber pentru AUR sau chiar PSD”.

„In istorie, epoca modernă este sinonima cu democrația liberală și capitalismul. Secolul al XIX-lea statuează sistemul parlamentar pluripartidist, apoi după Primul Război Mondial liberalismul generează votul universal, iar după catastrofala conflagrație încheiata in 1945, gândirea liberală obliga ideologia de centru-dreapta sa adauge noi drepturi sociale, pe lângă cele politice și civile și așa a apărut un nou tip de contract între stat și cetățean privind libertățile economice și asociative.

Undeva la jumătatea anilor 80 ai secolului trecut, democrația liberală putea fi definita ca un sistem parlamentar cu partide alternative, cu organizații civice neguvernamentale, care respecta a priori, suma drepturilor indivizilor de a participa necenzurați la toate activitățile politice, culturale, economice, sociale in interiorul unor alianțe transfrontaliere.

Așadar, paradigma democrației liberale moderne , sau neoliberalismul a reușit timp de doua secole sa reziste unui asalt cvasi continuu al populismelor și extremismelor fasciste, naziste, comuniste și chiar dacă prin globalizare și interconectare a dispărut doctrina suveranității naționale așa cum fusese ea propusă de iluminism acum trei secole.

Ei bine, astăzi conceptul democrației liberale este atacat chiar din inima nașterii sale, bătrânul continent și mai apoi in prelungirea lui filosofica, de peste Ocean. De ce se întâmpla toate acestea? Pai in primul rând faptul ca in interiorul alianței occidentale, deciziile statelor nu sunt in primul rând in acord cu cetățenii ci in primul rând se supun legislației internaționale și regulilor stabilite la Bruxelles Și aici apar breșele in acordul statului cu cetățeanul, abil speculate de forte extremiste. Globalizarea care înseamnă indubitabil o forma de uniformizare nu are nevoie de concepte naționale ci internaționale și aici este punctul vulnerabil al liberalismului. Suveranitatea politica dispare incet, ceea ce nu presupune și neantizarea tradiției, religiei, proprietații, culturii care sunt atribute esențiale liberalismului.

Secolul XXI, tehnologic, tehnocrat și globalizant schimba din temelii fundamentele gândirii liberale, unde indiferent de rasa, cultura, religie sau nivel social te puteai regăsi intr-o identitate comuna, numita națiune. Viziunea părinților fondatori ai Națiunilor civice cu participarea cât mai multor paturi sociale la jocul politic, care avea ca sens prosperitatea națiunii, cu tot patrimoniul ei spiritual și material, este transformată astăzi in plin proces de globalizare, intr-o participare transfrontalieră, preocuparea nu mai include satul, orașul sau țara, ci lumea întreaga, adică începând cu secolul 21, mentalul colectiv a făcut trecerea de la local la global și de la national la internațional. Așadar, pilonul central al liberalismului secolului al XIX-lea, care era națiunea, doua secole mai târziu își pierde relevantă socială și iată o prima vulnerabilitate a sistemului liberal.

Apoi, spre deosebire de secolul trecut, când ordinea liberală guverna impartind muncitorii in sindicate și investitorii in patronate, punându-i astfel la masa negocierii și obținând liniște, pace și prosperitate, astăzi trăim într-un cu totul alt ritm și cu referentialul valoric profund schimbat. Globalizarea și mai ales faptul ca multinaționalele controlează masiv piața economică, a bulversat paradigma negocierii colective, lăsând multe categorii sociale, vulnerabile, fără putere de decizie și prin acestea, victime sigure populismului și extremismului, dușmanii de moarte ai liberalismului.

Scriam mai devreme ca atacul mortal împotriva doctrinei liberale vine chiar de la Bruxelles prin atacul la valorile patrimoniale ale statelor membre și din SUA, unde părinții gândirii liberale sunt considerați rasiști si retrograzi.

Un adevăr pe care, din păcate politicienii lumii nu-l rostesc deși ar fi mult mai bine in raport cu proprii cetățeni este ca in interiorul modelului democrației occidentale asistam la o ciocnire brutala între conservatorii care deși au acceptat pierderea suveranității politice nu pot accepta atacul la religie, tradiție, cultura si progresiștii care văd in globalizare o uniformizare, care prin însăși definiție, este opusa total liberalismului.

Întrucât, de trei decenii am pătruns și noi, ce-i drept mai mult formal in spațiul democrației occidentale, constatam astăzi chiar in interiorul partidului national liberal existența celor doua curente opozabile reprezentate de Orban -conservatorul care dorește un PNL centrat pe valorile tradiționale și Citu- progresistul care vrea modernizarea partidului prin adoptarea deciziilor de la Bruxelles in sensul destul de marxist al dreptului suveran al minorităților.

Ce ar trebui însă sa înțeleagă leadershipul PNL-ului este faptul ca se afla la conducerea coaliției de guvernare, alături de alianța progresista Usr Plus și de ultraconservatorul UDMR, anexa a partidului Fidesz al lui Victor Orban. Din aceasta perspectiva, o renunțare la valorile tradiționale din partea liberalilor, ar însemna pierderea identității politice. Liberalii au dat presedintele țării și au coagulat forțele politice de dreapta promițându-le alegătorilor proiecte capitaliste, cu transparentizarea cheltuielilor din bani publici, eliminarea corupției și respectarea valorilor națiunii: religia, arta și cultura! Cea mai mare eroare strategica pentru PNL ar fi ca după tranșarea competiției pentru președinția partidului sa renunțe de tot la sintagma naționala și sa încerce o canibalizare a votanților progresisti, deja reprezentați de USR Plus, lăsând culoarul conservator liber pentru AUR sau chiar PSD…

Așadar, ca sa concluzionam cele trei mari vulnerabilități ale liberalismului in general și evident și in România sunt:

1. Pierderea conceptului identității comune care este națiunea.

2. Incapacitatea sistemica de a echilibra privilegiile patronatelor in raport cu salariații

3. Alianțele politice cu forte progresiste, neo marxiste care detesta organic valorile liberale: proprietatea, credința strămoșeasca, familia tradiționala si libertatea de exprimare.

Cine are minte sa priceapă! Dar oare actualii lideri liberali gândesc singuri sau executa orbește sarcini trăsate de entități globaliste? Înaintașii liberali ne-au lăsat ca moștenire o națiune modernă și un concept de dezvoltare sănătos; prin noi înșine in armonie cu toți ceilalți, iar asta înseamnă cât se poate de clar ca acesta ar trebui sa fie crezul partidului care a scos de unul singur țara din criza pandemică, a câștigat toate alegerile si le-a promis romanilor un proiect de dezvoltare si modernizare in acord cu Așteptările majorității! Iar toate sondajele be arată ca peste 57% din populație crede cu tărie in valorile spirituale ale neamului”, scrie Oreste Teodorescu pe Facebook.