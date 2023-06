Organizatorii Festivalului de la Cannes au dezvăluit când va avea loc ediţia din 2024

Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au dezvăluit marţi datele de desfăşurare a celei de-a 77-a ediţii, care va avea loc în perioada 14-25 mai 2024, informează revista Variety.

Festivalul din acest an s-a încheiat pe 27 mai, când filmul "Anatomie d'une chute", regizat de Justine Triet, a câştigat trofeul Palme d'Or, pelicula "The Zone of Interest", regizată de Jonathan Glazier, a primit Marele Premiu al Juriului, iar lungmetrajul "Fallen Leaves", de Aki Kaurismaki, a fost recompensat cu Premiul Juriului. Regizorul franco-vietnamez Tran Anh Hung a câştigat premiul pentru regie cu filmul "The Pot-au-Feu" ("La Passion de Dodin Bouffant").

Regizoarea franceză Justine Triet a devenit cea de-a treia femeie care a fost recompensată cu trofeul Palme d'Or în istoria de 76 de ani a Festivalului de la Cannes, după victoriile obţinute de compatrioata sa Julia Ducournau (cu filmul "Titane") şi neozeelandeza Jane Campion (pentru filmul "The Piano"), potrivit Agerpres.

Juriul celei de-a 76-a ediţii a fost prezidat de cineastul suedez Ruben Ostlund, premiat de două ori cu Palme d'Or pentru filmele "The Square" şi "Triangle of Sadness".

Ediţia din 2023, prima organizată în format complet în era post-pandemică, a fost marcată de un line-up al Selecţiei Oficiale bine primit de criticii de specialitate şi de o prezenţă puternică a artiştilor şi studiourilor americane. Unele dintre cele mai aşteptate filme pe Croazetă au fost "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, "May December", de Todd Haynes, şi "Asteroid City", de Wes Anderson, alături de superproducţia Disney "Indiana Jones and the Dial of Destiny", scurtmetrajul lui Pedro Almodovar "Strange Way of Life" şi noua peliculă a studioului Pixar, "Elemental".

La cea de-a 76-a ediţie a Festivalului de la Cannes au fost prezentate, de asemenea, în premieră mondială primele două episoade din "The Idol", un serial TV cu cântăreţul The Weeknd şi realizat de Sam Levinson, creatorul serialului "Euphoria". Drama istorică "Jeanne du Barry", regizată de Maiwenn şi cu Johnny Depp în rolul principal masculin, a deschis festivalul.

Ediţia din 2023 a marcat totodată debutul lui Iris Knobloch, fosta directoare pentru Europa a grupului Warner Bros, în funcţia de preşedinte al Festivalului de Film de la Cannes.