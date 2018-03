Oscar 2018 - Care sunt filmele cu cele mai mari șanse la agențiile de pariuri din România

Filmul „”, cineastul Guillermo del Toro şi actorii Gary Oldman şi Frances McDormand sunt favoriţii caselor de pariuri Superbet, Fortuna, BetArena şi Winner la cele mai importante categorii de premii ce vor fi decernate duminică seară la gala Oscar 2018 – „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor”, „cel mai bun actor în rol principal”, respectiv „cea mai bună actriţă în rol principal”.

La categoria „Cel mai bun film”, favorit este „Three Billboard outside Ebbing, Missouri”, potrivit caselor de pariuri Superbet (cotă 1,96), Fortuna (cotă 1,90), BetArena (cotă 1,65) şi Winner (cotă 2,00).

Pe cel de-al doilea loc la această categorie, la casele de pariuri menţionate, se situează filmul „The Shape of Water”, cu cote între 2,40 şi 2,60.

Apoi, pe cel de-al treilea loc în lista filmelor cu cele mai mari şanse de câştig la această categorie, se află „Lady Bird”, la Superbet, Fortuna (12,0) şi Winner (13,0), „Get Out”, la Fortuna (12,0) şi Winner (13,0), dar şi „The Post”, la BetArena (9,00).

Guillermo del Toro este de departe favorit pentru câştigarea trofeului „Cel mai bun regizor” la gala Oscar, pentru „The Shape of Water”. Casele de pariuri Fortuna, BetArena şi Winner i-au atribuit cota de 1,10, iar Superbet i-a acordat cota de 1,15.

Cel de-al doilea favorit la această categorie este Christopher Nolan („Dunkirk”). Cotele stabilite pentru acesta sunt 7,00 (Superbet), 7,50 (BetArena), 8,00 (Fortuna) şi 9,00 (Winner).

La diferenţă mare, pe locul trei în rândul regizorilor cu cele mai mari şanse să câştige acest trofeu se află Greta Gerwing, pentru „Lady Bird”, potrivit caselor de pariuri Superbet, Fortuna, Winner, şi Steven Spielberg, pentru „The Post”, potrivit casei de pariuri BetArena.

La categoria „Cel mai bun actor într-un rol principal”, favoritul pentru câştigarea trofeului este Gary Oldman, pentru interpretarea din „Darkest Hour”, potrivit caselor de pariuri Superbet, Fortuna (1,05), BetArena (1,03) şi Winner (1,04).

Pe cel de-al doilea loc în lista favoriţilor se situează, la diferenţă mare, Timothee Chalamet („Call Me By Your Name”), potrivit caselor de pariuri Superbet (15,00), Fortuna (17,00) şi Winner (18,00), Tom Hanks, potrivit BetArena (15,0), dar şi Daniel Kaluuya („Get Out”), potrivit casei Winner (18,00).

Potrivit celor patru case de pariuri, Frances McDormand este de departe favorită pentru câştigarea trofeului la categoria „Cea mai bună actriţă într-un rol principal”, pentru performanţa ei din „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Actriţa are cote cuprinse între 1,05 şi 1,07.

Saoirse Ronan („Lady Bird”), este a doua favorită la câştigarea acestui premiu, însă, la diferenţă mare, casele de pariuri stabilindu-i cote cuprinse între 10,00 şi 14,00.

Cea de-a 90-a gală a premiilor Oscar va avea loc duminică şi va fi găzduită de vedeta de televiziune Jimmy Kimmel.

Ceremonia, care va avea loc la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles, va fi difuzată în România în direct şi în exclusivitate, în noaptea dintre duminică şi luni, de Digi24 şi Digi Film.