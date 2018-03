Întâlnire de Gradul ZERO între Dragnea - Dâncu și Maior. Șah al fostului șef al SRI (surse)

Surse politice au relatat pentru STIRIPESURSE.RO despre o întâlnire de taină la munte în acest week-end între președintele PSD, Liviu Dragnea și Vasile Dâncu, fost vicepremier în Guvernul Cioloș și George Maior, fostul director al SRI și actual ambasador al României în Statele Unite ale Americii. Întâlnirea ar fi avut loc într-una din stațiunile de pe Valea Prahovei.

Miza întâlnirii - depoziția fostului șef al SRI în fața Comisiei Parlamentare pentru Controlul SRI din Parlamentul României.

Potrivit datelor coroborate, date asupra cărora vom reveni în detaliu în postări viitoare, miza audierii ar fi fost muniție pentru președintele Klaus Iohannis care ar fi avut motive pentru a cere rechemarea de la post a fostului șef al SRI de la Ambasada României din Washington, D.C. Prin întâlnirile anterioare audierii, dar și prin audierea propriu-zisă, George Maior nu doar că s-a apărat, dar a și contraatacat serios punându-l serios în dificultate pe șeful PSD în ajunul Congresului partidului care urmează să îl reconfirme în funcție. Fostul director al SRI a relatat că Liviu Dragnea nu doar că nu a luptat niciodată cu ”statul paralel”, ci că acesta ar fi parte integrantă a acestuia.

STIRIPESURSE.RO a relatat despre deranjul provocat la vârful PSD de ceea ce George Maior a declarat în cadrul acestei audieri. El a relatat cu subiect și predicat că ceea ce se vorbea pe surse în presă de ceva vreme privind o implicare a actualului președinte al PSD în ceea ce se numește ”stat paralel” este adevărat și a dat și amănunte de detaliu despre întâlnirile din casele de oaspeți ale SRI. La aceste întâlniri Liviu Dragnea ar fi luat parte în mod curent și nu puțini sunt aceea care susțin că nu a fost străin de anumite execuții comandate de ”statul paralel” chiar în partidul pe care ulterior urma să îl conducă.

Ce s-a spus în Comisie:

"A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat (George Maior - n.r.) aceste evenimente, cu ocazia Zilei Naţionale a României, a zilei SRI sau cu ocazia zilelor de naştere sau de nume ale domniei sale sau ale primului adjunct. A confirmat lista de participanţi. Noi am mai avut în cadrul comisiei astfel de nominalizări: toate unităţile de forţă din România de la pachet, poliţie, informaţie, de la instanţe, conducerea din partidele politice, persoane din Guvern, unele dintre ele sunt apărute în spaţiul public. Le-a confirmat, spunând că unele au venit mai des, altele mai rar, dar persoane apărute în spaţiul public, le-a confirmat, spunând că nu este nimic rău în acest lucru să existe şi o discuţie informală între oameni care au relaţii formale şi instituţionale", a afirmat Claudiu Manda, preşedintele Comisiei de control al activităţii SRI.

Întrebat despre persoanele pe care George Maior le-a confirmat că ar fi participat la aceste evenimente informale, Manda a menţionat membri ai Guvernului, Victor Ponta şi Liviu Dragnea, dar şi fosta şefă a Instanţei supreme Livia Stanciu şi procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.

"La acele evenimente de socializare, petreceri s-a vorbit de şefi de instituţii, dar s-a vorbit cu nume şi prenume. S-a vorbit de persoane din Guvern, la nivel de prim-ministru - Victor Ponta, la nivel de viceprim-ministru - Liviu Dragnea, a dat şi alte nume din Guvern. În afară de numele din Guvern s-a vorbit de şefii de structuri de forţă din ţară: STS, SIE, SPP, instituţiile de culegeri de informaţii - DGA, DGIPI -, conducerile de parchet, de la Parchetul de pe lângă ÎCCJ. Nu pot să confirm despre domnul Lazăr, dar persoane din conducerea unităţilor de parchet, procurori, unităţile de instanţă, în speţă doamna Livia Stanciu, am spus şi despre doamna Kovesi", a adăugat Manda.

Mărturia de la Comisia SRI l-a scos la rampă pe fostul președinte al PSD și fost premier al României, Victor Ponta, care vede în mărturie o recunoaștere a ceea ce el a spus de ceva vreme:

”Timp de doi ani am suportat mizeriile si minciunile la adresa mea spuse la televiziuni de “oamenii” lui Dragnea / am tot tacut deorece nu doream sa “spal rufele murdare” in public si mai ales nu doream sa fac rau PSD si oamenilor care au votat si au crezut in acest Partid.

Stiu insa ca pana la urma adevarul iese la iveala / si mai stiu ca oamenii simt cat de mult au fost si sunt inca mintiti de catre Liviu Dragnea.

Poate acum intelegeti cu adevarat de ce toata aceasta sceneta cu “revocarea” Laurei Codruta Kovesi este inca o pacaleala uriasa prezentata de “Daddy” Mincinosul!”, a spus fostul premier la pagina sa de Facebook.