Oscar 2019: Mahershala Ali a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar

Mahershala Ali a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar, pentru interpretarea din "Green Book", la cea de-a 91-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles, scrie Mediafax.

Aceasta a fost a doua nominalizare la Oscar şi, totodată, acesta a fost al doilea trofeu câştigat de actorul Mahershala Ali, după cel primit pentru rolul din "Moonlight", în 2017.

Citește și: Oscar 2019: Lista completă a câştigătorilor

Pentru acelaşi premiu au mai concurat Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?"), Sam Elliott ("A Star Is Born"), Sam Rockwell ("Vice"), Adam Driver ("BlacKkKlansman").

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar i-a fost atribuit lui Sam Rockwell, pentru interpretarea din "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".