Oscar 2021 - Drama romantică 'Preparations to Be Together', propunerea Ungariei pentru o nominalizare

Drama romantică „Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time”, regizată de Lili Horvát, este propunerea Ungariei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar 2021, anunță news.ro.

Filmul a fost prezentat în premieră mondială la Giornate degli Autori, secţiune paralelă a Festivalului de la Veneţia, apoi la Festivalul de la Toronto. A fost premiat, între altele, la Chicago Film Festival, în competiţia „New Directors”, la Philadelphia Film Festival, la Valladolid şi a primit trofeul FIPRESCI la Festivalul Internaţional de Film de la Varşovia.

Lungmetrajul o are în centru pe Marta, neurochirurg în vârstă de 40 de ani, care se îndrăgosteşte. Ea renunţă la cariera de succes în America şi revine la Budapesta pentru a începe o nouă viaţă alături de bărbatul pe care îl iubeşte. Însă, la întâlnirea stabilită, el nu ajunge. Marta începe să îl caute disperată, dar, când în final îl găseşte, el susţine că nu s-au întâlnit vreodată.

Horvát a studiat artele vizuale la Sorbonne Nouvelle din Paris şi regia de film la Universitatea din Budapesta. Primul ei lungmetraj, „The Wednesday Child”, a fost premiat în competiţia East of the West de la Karlovy Vary 2015. Un an mai târziu, Horvát a pus bazele companiei de producţie Poste Restante, din portofoliul căreia face parte „Preparations…”, produs cu sprijinul Institutului Naţional de Film din Ungaria.

Decizia de a propune acest film pentru nominalizare la Oscar a fost anunţată luni, potrivit Variety.

Între ţările care şi-au anunţat propunerile pentru Oscar 2021 se numără Franţa („Deux”), Danemarca („Another Round”), Lesotho („This Is Not a Burial, It’s a Resurrection”), Iran („Sun Children”), Spania („La trinchera infinita”), Malaysia („Soul”), Japonia („True Mothers”), Germania („And Tomorrow the Entire World”), Canada („Funny Boy”), Coreea de Sud („The Man Standing Next”), Cehia („Charlatan”), Singapore („Wet Season”), Kosovo („Exil”), Georgia („Beginning”), Elveţia („My Little Sister”), Polonia („Never Gonna Snow Again”), Bhutan („Lunana: A Yak in the Classroom”), Taiwan („A Sun”), Ucraina („Atlantis”), Bosnia şi Herţegovina („Quo Vadis, Aida?”), Coasta de Fildeş („Night of the Kings”) şi Luxembourg („River Tales”).

România a propus pentru nominalizare documentarul „colectiv”, semnat de Alexander Nanau.

Cea de-a 93-a ediţie a galei premiilor Oscar este programată să aibă loc pe 25 aprilie 2021. Nominalizărilor vor fi anunţate pe 15 martie.