Oscar 2021 - Filmul 'Deux', povestea de dragoste dintre două femei în vârstă, propunerea Franţei pentru o nominalizare

Filmul "Deux", de Filippo Meneghetti, care spune povestea de dragoste dintre două femei în vârstă, este propunerea Franţei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar 2021, potrivit AFP, anunță news.ro.

Filmul a fost preferat altor patru. Printre acestea, "Mignonnes", de Maďmouna Doucouré, care a stârnit polemici după difuzarea pe platforma Netflix în Statele Unite: în plină campanie prezidenţială, mediul conservator a acuzat cineastul şi platforma că fac apologia hipersexualizării copiilor.

Lansat în februarie, "Deux" spune povestea de dragoste secretă dintre două vecine în vârstă de 70 de ani. În distribuţie: Martine Chevallier, Barbara Sukova şi Léa Drucker.

Filmul a fost foarte bine primit de critică, dar nu a avut decât 49.000 de intrări în Franţa, potrivit cifrelor CBO Box Office.

Printre alte filme preselecţionate au figurat "ADN", de Maďwenn, şi "Eté 85" de François Ozon.

Alegerea pentru reprezentantul Franţei la Oscar revine unei comisii formate din cineaştii Mati Diop şi Olivier Nakache, precum şi directorul general delegat al Festivalului de la Cannes Thierry Frémaux sau noua preşedintă a Academiei César Véronique Cayla.

Între ţările care şi-au anunţat propunerile se numără Lesotho („This Is Not a Burial, It’s a Resurrection”), Iran („Sun Children”), Spania („La trinchera infinita”), Malaysia („Soul”), Japonia („True Mothers”), Germania („And Tomorrow the Entire World”), Canada („Funny Boy”), Coreea de Sud („The Man Standing Next”), Cehia („Charlatan”), Singapore („Wet Season”), Kosovo („Exil”), Georgia („Beginning”), Elveţia („My Little Sister”), Polonia („Never Gonna Snow Again”), Bhutan („Lunana: A Yak in the Classroom”), Taiwan („A Sun”), Ucraina („Atlantis”), Bosnia şi Herţegovina („Quo Vadis, Aida?”), Coasta de Fildeş („Night of the Kings”), Luxembourg („River Tales”) şi Danemarca („Another Round/ Druk”).

România a propus pentru nominalizare documentarul „colectiv”, semnat de Alexander Nanau.

Cea de-a 93-a ediţie a galei premiilor Oscar este programată să aibă loc pe 25 aprilie 2021. Nominalizărilor vor fi anunţate pe 15 martie.