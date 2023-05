OTP Bank România a înregistrat un profit după impozitare de 15 milioane lei.

OTP Bank România a înregistrat un profit după impozitare de 15 milioane lei în primul trimestru al anului 2023, nivelul fiind influenţat de creşterea cheltuielilor operaţionale (+12%) şi a costurilor de risc (+24%) comparativ cu ultimul trimestru al anului 2022, conform unui comunicat de presă al băncii, informează Agerpres.

Profitul operaţional înregistrat în primul trimestru al acestui an a fost de 47 milioane lei, în creştere cu 37% faţă de acelaşi trimestru al anului trecut, sprijinit de efectul creşterii veniturilor totale cu 12%. Cheltuielile operaţionale au crescut cu 12% în acelaşi interval, în mare parte din cauza taxei anuale de asigurare a depozitelor plătită în luna ianuarie pentru întregul an. Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, cheltuielile operaţionale au crescut cu 7% în primele trei luni din 2023, incluzând o creştere a numărului de salariaţi de 2,5% şi o rată anuală a inflaţiei de 14,5%.

"Începutul acestui an reprezintă o tranziţie între contextul anului 2022 şi îmbunătăţirea treptată aşteptată pentru principalii indicatori economici pe parcursul acestui an. În aceeaşi măsură, evoluţiile principalelor linii de business diferă în funcţie de tendinţele pieţei şi modificările preferinţelor clienţilor, astfel că suntem mulţumiţi de performanţa primului trimestru al anului. Am obţinut rezultate financiare bune, cu creşteri ale veniturilor şi profitabilităţii operaţionale comparativ cu anul precedent, consolidând poziţia băncii într-o perioadă în care unele segmente de business prezintă anumite provocări. Astfel, echipa s-a concentrat pe propunerea unei oferte adaptate la contextul actual pentru susţinerea clienţilor individuali şi a cerinţelor mediului de afaceri local. În 2023 mergem în aceeaşi direcţie, cu un portofoliu de produse şi servicii actualizat constant la evoluţia economiei locale, pentru a aduce valoare adăugată clienţilor, în timp ce continuăm să lucrăm la obiectivul de creştere locală echilibrată şi durabilă", a declarat Gyula Fater, CEO OTP Bank România.

Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 10% trimestru la trimestru, ajungând la un total de 208 milioane lei. Un efect pozitiv, care a contribuit semnificativ la îmbunătăţirea indicatorului, vine din operaţiunile de management al nivelului de lichiditate, în timp ce veniturile nete din comisioane au crescut cu 40%, în principal pe baza comisioanelor de reziliere anticipată a contractelor de leasing. Tendinţa de îmbunătăţire a marjei nete de dobândă a continuat; creşterea a fost de 49 de puncte de bază faţă de trimestrul trecut, ajungând la 4,02%, se precizează în comunicat.

În primul trimestru, costul total al riscului a crescut cu 24% faţă de trimestrul precedent, ajungând la -29 milioane lei, în urma modificării volumelor provizioanelor pentru alte riscuri. Provizionarea pentru deprecierea creditelor a scăzut cu 15% de la trimestru la trimestru (-2% faţă de anul trecut).

Volumul creditelor performante a scăzut cu 2% în primul trimestru al anului comparativ cu cel anterior, în urma reducerii cu 4% a zonei de credite de retail, în principal datorită proporţiei ridicate de rambursări anticipate. La nivel anual, comparativ cu primul trimestru al anului trecut, segmentul de finanţări pentru IMM-uri a crescut cu 3%, cel al creditării corporate cu 10%, în timp ce zona de leasing a avut un plus de 20%.

Volumul depozitelor, ajustat la cursul de schimb valutar, a scăzut cu 1% comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, urmând o tendinţă de moderare similară cu cea din zona de creditare. Comparativ cu primul trimestru din 2022 însă, volumul depozitelor a crescut cu 12%, alimentat de creşterea depozitelor la termen. Raportul net credite/depozite a continuat să se îmbunătăţească şi a scăzut la 115% (-1 pp trimestru la trimestru şi cu -9 pp an la an).

În conformitate cu standardele locale de raportare, activele băncii au atins nivelul de 19,6 miliarde lei, în creştere cu 6% faţă de nivelul consemnat în luna martie 2022.

Rata de adecvare a capitalului băncii a atins nivelul de 21,96% (+1.19 pp de la an la an), impactată de creşterea mai accentuată a fondurilor proprii.

În primele trei luni ale acestui an, OTP Group a înregistrat un profit consolidat ajustat de 187 miliarde forinţi (2,368 miliarde de lei).