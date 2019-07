OTP Bank România oferă un depozit promoţional la termen la 13 luni, cu o dobândă de până la 3,70%

OTP Bank România oferă clienţilor un produs inovator de economisire pentru persoane fizice, respectiv Depozitul la Termen în lei, constituit pe 13 luni, cu o dobândă ce poate ajunge până la 3,70% pe 13 luni, dacă depozitul este constituit online, prin intermediul serviciului OTPdirekt, informează banca printr-un comunicat remis AGERPRES.

"În plus faţă de cea mai bună dobândă de pe piaţă pentru acest tip de depozit, clienţii beneficiază şi de comisioane zero pentru deschiderea, administrarea, lichidarea anticipată a depozitului sau retragerea depozitului la scadenţă, indiferent de faptul că depozitul este deschis prin OTPdirekt sau într-o sucursală a băncii. Clienţii care aleg să deschidă un depozit într-o sucursală vor avea o rată a dobânzii de 3,50% per 13 luni", se menţionează în comunicat.

Suma minimă necesară pentru deschiderea unui Depozit la Termen în lei pe 13 luni este de 2.000 lei, iar când depozitul ajunge la scadenţă clientul poate opta pentru o prelungire automată a depozitului cu capitalizarea dobânzii, o prelungire automată a depozitului fără capitalizare sau o lichidare automată la termen.

"Ca bancă universală avem responsabilitatea de a promova educaţia financiară şi un comportament financiar responsabil, prin toate canalele noastre, cum ar fi Fundaţia "Dreptul la Educaţie", dar şi prin produsele noastre. Chiar dacă acest depozit la termen este un produs simplu pentru majoritatea clienţilor noştri, l-am construit pentru a sublinia importanţa economisirii şi a unui plan financiar personal, deoarece va contribui pas cu pas la o cultură financiară sănătoasă a publicului ", a declarat Roxana Hidan, director general adjunct al Diviziei Retail OTP Bank România.

OTP Bank România a înregistrat în 2018 o creştere de 32% a volumelor depozitelor la termen în lei pentru persoane fizice.

OTP Bank România, subsidiară a OTP Group, este un furnizor integrat de servicii financiare. Cu o abordare definită prin responsabilitate, angajament şi profesionalism, OTP Bank România înţelege nevoile clienţilor şi contextul actual al pieţei şi este un partener de încredere în furnizarea de servicii financiare. Banca ocupă locul 9 după active în clasamentul jucătorilor bancari din România, din septembrie 2018