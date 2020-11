OTP Bank România, profit consolidat după impozitare de 39 milioane de lei în primele nouă luni

OTP Bank România a înregistrat în primele nouă luni ale anului un profit consolidat după impozitare de 39 milioane lei, mai mic faţă de rezultatul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, ca urmare a creşterii costurilor de risc preconizate în contextul pandemiei Covid-19, conform unui comunicat al băncii, notează Agerpres.

Potrivit sursei citate, cea mai mare parte a provizioanelor pentru acoperirea acestor riscuri au fost constituite încă din primul trimestru al anului."Continuăm să investim, am angajat 200 de colegi noi anul acesta, am dezvoltat servicii noi, cum ar fi deschiderea conturilor 100% online pentru clienţi noi, dar luăm în considerare şi riscurile actuale. Prin urmare, am alocat resurse pentru acoperirea riscului potenţial, lucru care se va reflecta în final în profitabilitate, pentru a putea fi performanţi în piaţă şi a finanţa economia locală", a declarat Gyula Fater, director general OTP Bank România.Profitul operaţional aferent primelor nouă luni ale anului a fost de 136 milioane lei, ca rezultat al creşterii cu 11% a veniturilor totale, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. În acelaşi timp, cheltuielile operaţionale au urcat cu 19% pe fondul creşterii cheltuielilor IT, ca urmare a eforturilor concentrate pentru digitalizarea serviciilor, precum şi a creşterii cheltuielilor de personal."Cele din urmă au fost cauzate de ajustarea la inflaţie a salariilor, precum şi de o creştere anuală de 16% a numărului mediu de angajaţi", se precizează în comunicat.Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 12%, la 337 milioane lei, în perioada ianuarie - septembrie, fiind susţinute de un avans solid al portofoliului de credite performante. Volumul creditelor performante a crescut dinamic, cu 16%, susţinut de avansul cererii pentru credite imobiliare, nevoia de finanţare din partea IMM-urilor locale, la a căror finanţare a contribuit masiv programul IMM Invest şi a segmentului corporate, care a crescut cu 10% de la an la an.

Activitatea de creditare a fost atipică în primele nouă luni ale anului ca efect al pandemiei Covid-19. După creşterea dinamică din primul trimestru a urmat încetinirea activităţii economice din aprilie-mai, iar apoi revenirea din luna iunie.



Volumul depozitelor, ajustat la cursul de schimb valutar, a crescut cu 19%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Dinamica a fost susţinută de cele trei linii de afaceri: Retail +22%, IMM +4% şi Corporate +34%. În conformitate cu standardele locale de raportare, activele băncii au atins nivelul de 14,2 miliarde lei, în creştere cu 14% comparativ cu finalul lunii septembrie 2019, iar profitul după impozitare a fost de 9 milioane lei.



Rata de adecvare a capitalului băncii a urcat la 20,9%, faţă de 20,5% în primele nouă luni ale anului trecut. Creşterea se datorează efectelor pozitive aduse de modificarea cadrului de reglementare european, în contextul pandemiei.



OTP Group aniversează anul acesta 70 de ani de activitate, în timp ce subsidiara din România marchează 16 ani de prezenţă de piaţa locală. Până astăzi, OTP Group a devenit un jucător dominant pe piaţa Europei Centrale şi de Est şi este considerat un grup bancar important chiar şi la scară europeană. Comunitatea de aproximativ 36.000 de angajaţi deserveşte zilnic peste 18,5 milioane de clienţi din 12 ţări.