OTP Bank România raportează pierderi de 14 milioane de lei în primul semestru al anului

OTP Bank România raportează pierderi de 14 mil. lei în S1/2022, pe fondul creşterii costului total al riscului. Activele băncii au atins nivelul de 19,7 mld. lei, plus 24% an/an.

OTP Bank, subsidiara de pe piaţa românească a celui mai mare grup bancar din Ungaria, a înregistrat în primul semestru din acest an o pierdere de 14 milioane lei, rezultat determinat în principal de creşterea costului total al riscului, notează raportul financiar publicat la Budapesta, care prezintă rezultatele consolidate ajustate în conformitate cu standardele de raportare ale grupului, scrie ZF.

Profitul operaţional a ajuns la 86 mil. lei, dublu faţă de acelaşi interval din 2021, un efect pozitiv în urma unei creşteri dinamice de 22% a veniturilor totale, parţial diminuate de o creştere cu 10% a cheltuielilor operaţionale, conform Mediafax.

În cadrul acestora, venitul net din dobânzi a crescut cu 35% pe an, iar taxele şi comisioanele nete au crescut cu 9%, în timp ce pentru cheltuielile de exploatare avansul se datorează în principal investiţiilor realizate în cadrul strategiei de creştere a băncii, care a determinat majorarea anuală a cheltuielilor pentru zona IT, o creştere cu 2% a numărului mediu de angajaţi şi o contribuţie mai mare plătită în 2022 către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si Fondul de Rezolutie, se arată în raportul băncii.

În perioada ianuarie-iunie, veniturile nete din dobânzi au crescut cu 35%, ajungând la un total de 313 milioane lei, în timp ce costul total al riscului a fost de minus 93 milioane lei, alimentat de un cost al riscului de credit de minus 59 milioane lei, ca urmare a creşterii portofoliului de credite, dar şi a perspectivelor economice în scădere pentru anumite sectoare.

Provizioanele pentru alte riscuri, de minus 34 milioane lei, se datorează unui provizion extraordinar pentru un eveniment de risc operaţional în valoare de minus 28 milioane lei, mai precizează raportul instituţiei.

„Prima jumătate a acestui an a impus, din nou, condiţii extraordinare pentru întreaga economie, cu un context macroeconomic şi geopolitic în constantă schimbare. Am menţinut contactul direct cu piaţa şi am urmărit îndeaproape evoluţia sectorului bancar, pentru a oferi cele mai bune servicii şi o ofertă atractivă pentru clienţii noştri. Prin urmare, pentru OTP Bank au fost şase luni de dezvoltare, investiţii constante şi transformare organizaţională, care, la rândul lor, au adus îmbunătăţiri semnificative în operaţiunile noastre şi la capitolul rezultate.” spune Gyula Fatér, CEO OTP Bank România.

În ceea ce priveşte volumul creditelor performante, acesta a crescut cu 23% de la an la an în prima jumătate din 2022, fiind susţinut în principal de o creştere a creditelor corporate, în timp ce creditele ipotecare au crescut cu 17%.

În paralel, volumul depozitelor, ajustat la cursul de schimb valutar, a crescut cu 2% faţă de al doilea trimestru al anului trecut.

Ȋn conformitate cu standardele locale de raportare, activele băncii au atins nivelul de 19,7 miliarde lei, în creştere cu 24% faţă de nivelul consemnat în luna iunie 2021.

Rata de adecvare a capitalului băncii a atins nivelul de 20,02% (minus 2,13 pp de la an la an), pe fondul creşterii activelor.

„Toate investiţiile planificate sunt în curs de implementare şi suntem angajaţi în proiectele noastre de dezvoltare, atât pentru creşterea echipei, cât şi pentru îmbunătăţirea operaţională.” adaugă Gyula Fatér.

La nivelul grupului, OTP a înregistrat un profit consolidat ajustat de 251 miliarde HUF (3.306 milioane lei) în timp ce profitul consolidat după impozitare a fost de 43 miliarde HUF (562 milioane lei).

Subsidiarele care au contribuit cel mai mult la acest rezultat sunt OTP Core din Ungaria (169 miliarde HUF/ 2.227 milioane RON), DSK Bank din Bulgaria (50 miliarde HUF/ 654 milioane RON), Croaţia (23 miliarde HUF/ 302 milioane RON), Serbia (22 miliarde HUF/ 287 milioane RON), Slovenia ( 10 miliarde HUF / 128 milioane RON) Ucraina (-34 miliarde HUF/ -452 milioane RON), Rusia (-15 miliarde HUF/-195 milioane RON), Muntenegru (0,3 miliarde HUF/ 4 milioane RON), Moldova (2 miliarde HUF/ 29 milioane RON) şi subsidiara din Albania (5 miliarde HUF/ 63 milioane RON).