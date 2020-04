ULTIMA ORĂ - OUG adoptat de Guvern: noi categorii de beneficiari pentru indemnizația de șomaj tehnic / VIDEO

Guvernul a adoptat în ședința de miercuri o ordonanță de urgență prin care include noi categorii de beneficiari printre cei care pot beneficia de șomaj tehnic. De asemenea, indemnizația de șomaj tehnic nu poate fi supusă executării silite, a mai decis Guvernul.

„Au fost incluse in categoria care pot benefica de indemnizatie cei care desfasoara si au activitati in relatia cu oragnizatiile cooperatiste mestesugaresti, cei care au relatii contractuale cu structurile sportive si avocatii, aceia cei care au realizat in ultima luna un venit de pana la un salariul mediu brut pe economie (...) De asemenea, au fost adaugat noi prevederi privind regimul acestei indemnizatii, sunt exceptate de la executarea silita pe perioada stării de urgenta plus inca 60 de zile de la incetarea starii de urgenta”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ionel Dancă.

Citește și: Klaus Iohannis dă puteri sporite Armatei: militarii se transformă în polițiști .