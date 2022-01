Ousmane Dembele răspunde clubului FC Barcelona, care îl forțează să plece: Nu sunt obişnuit să cedez şantajului

"Nu sunt obişnuit să cedez şantajului", a afirmat joi, într-un comunicat pe Instagram, fotbalistul francez Ousmane Dembele, căruia clubul său, FC Barcelona, i-a cerut să plece de pe Camp Nou, transmite AFP, citat de Agerpres.

Dembele, căruia în luna iunie îi expiră contractul, a declarat că rămâne "pe deplin implicat şi la dispoziţia clubului" său.Joi dimineaţă, directorul sportiv al Barcelonei, Mateu Alemany, i-a cerut să plece "imediat", în condiţiile în care atacantul a refuzat şi ultima ofertă de prelungire a contractului său.Dembele nu a fost inclus de antrenorul Xavi Hernandez în lotul pentru meciul de joi (astăzi) cu Athletic Bilbao, iar Alemany a comentat situaţia jucătorului pentru postul de televiziune al clubului, Barca TV.Oficialul catalan a subliniat că FC Barcelona "a început discuţiile cu Ousmane şi agenţii săi în jurul lunii iulie". "În tot acest timp, aproape şapte luni, am dialogat, am vorbit, Barca a făcut oferte diferite, a încercat să găsească o modalitate ca jucătorul să continue cu noi, însă acele oferte au fost respinse sistematic de agenţii săi", a subliniat Alemany.FC Barcelona l-a transferat pe Ousmane Dembele de la Borussia Dortmund, în vara anului 2017, când s-a grăbit să aducă un înlocuitor după plecarea lui Neymar la Paris Saint-Germain, club care a achitat clauza de 222 milioane de euro din contractul atacantului brazilian cu clubul de pe Camp Nou.Barca a plătit atunci 105 milioane euro în schimbul lui Dembele, plus ale 40 milioane bonusuri, însă francezul a marcat doar 31 de goluri în 129 de meciuri disputate, evoluţiile sale fiind influenţate de accidentările repetate, care l-au ţinut departe de gazon lungi perioade de timp.Sindicatul jucătorilor spanioli (AFE) şi-a exprimat joi susţinerea pentru Dembele.