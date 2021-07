Ouzounidis după analizarea adversarei din Supercupa României: Va fi un meci greu

Antrenorul Universităţii Craiova, Marinos Ouzounidis, a declarat, vineri, că a analizat stilul adversarei din Supercupa României, CFR Cluj, dat şi stilul antrenorului Marius Şumudică.

"Acum e o altă perioadă, am început pregătirea şi, cu toate că nu sunt toţi jucătorii la 100%, aşa cum este cazul lui Koljic, care a lipsit mult, eu acum îmi cunosc mai bine jucătorii. Am analizat stilul lui CFR Cluj, am analizat şi stilul noului lor antrenor, dar antrenorul nu poate schimba multe la CFR. Va fi un meci greu, dar ei sunt campioni şi va fi greu, dar interesant. E un nou antrenor la ei, a adus lucruri noi, a întărit unele părţi ale jocului, dar totul e de mentalitate la ei. Când eşti campion de 4 ori la rând, ai altă mantalinate, acesta e punctul lor forte. Dar o să fie un meci diferit mâine. Şi noi suntem într-un moment bun", a afirmat Ouzounidis.

Tehnicianul speră ca echipa craioveană să poată câştiga în 90 de minute. "Pentru mine important e că jucătorii s-au antrenat foare bine şi chiar cred că putem juca foarte bine. De la început ştiu că noi nu suntem acum la 100%, e normal pt aceasta perioadă. Vom avea în curând toţi jucătorii la potenţial maxim. Eu sunt mulţumit cu jucătorii pe care îi am, dar e normal că echipa poate fi mai bună, oricine îşi mai doreşte jucători, dar eu sunt satifăcut cu ei şi incerc să ăîi fac să joac mai bine", a spus Ouzounidis, conform digisport.ro.

Universitatea Craiova va întâlni CFR Cluj, sâmbătă, de la ora 20.00, în Supercupa României, pe Arena Naţională, conform news.ro.