Ozzy Osbourne a reprogramat concertele din Europa pentru octombrie - decembrie 2020

Muzicianul britanic Ozzy Osbourne a reprogramat concertele pe care trebuia să le susţină anul acesta în Europa pentru perioada octombrie - decembrie 2020, potrivit news.ro.

Osbourne a amânat anul acesta de două ori concertele din seria europeană „No More Tours 2”, din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat.

La începutul lui 2019, a fost internat din cauza unei boli respiratorii, apoi a căzut în casă, accident în urma căruia a fost operat, pentru că au fost dislocate tijele de metal montate în urmă cu 15 ani. Încă în recuperare, Osbourne a decis să înceapă mai târziu seria de concerte.

Primul show european va avea loc pe 23 octombrie 2020, în Newcastle (Marea Britanie). Turneul va dura şase săptămâni şi va fi încheiat pe 7 decembrie, în Finlanda. Un moment important îl va reprezenta concertul din noaptea de Halloween pe care Osbourne îl va susţine în oraşul natal, Birmingham, unde Judas Priest va cânta în deschidere. Trupa lui Rob Halford îl va acompania în toate cele 19 concerte programate - şase, în Marea Britanie, cărora li se adaugă show-uri în Irlanda, Cehia, Austria, Italia, Spania, Elveţia şi Suedia.

Partea americană „No More Tours 2” va începe pe 27 mai 2020, în Atlanta, şi va fi încheiată pe 31 iulie, în Las Vegas.

Săptămâna trecută, Osbourne a lansat piesa „Under the Graveyard”, primul lui single din ultimii zece ani, la care a colaborat cu basistul Duff McKagan şi bateristul Chad Smith. Cântecul va fi inclus pe albumul „Ordinary Man”, ce urmează să fie lansat la începutul anului viitor.

Ozzy Osbourne, născut pe 3 decembrie 1948, în Aston (Birmingham, Anglia), supranumit „Prince of Darkness”, este interpret, compozitor şi vedetă TV. A devenit cunoscut, la începutul anilor 1970, ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, din care a făcut parte din 1968 până în 1978. A urmat o carieră solo, cu 11 albume de studio lansate, vândute în peste 55 de milioane de copii în întreaga lume. În 2006, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca parte a trupei Black Sabbath, alături de colegii lui Tony Iommi, Bill Ward şi Geezer Butler. Trupa Black Sabbath s-a reunit în 2010 şi a lansat un nou album de studio, intitulat „13”, în 2013. În 2007, Osbourne a primit o stea pe The Birmingham Walk of Stars. Alături de Sharon, soţia, Kelly, una dintre cele două fiice, şi Jack, fiul, a fost protagonistul show-ului TV „The Osbournes”, difuzat de postul MTV din 2002 până în 2005.