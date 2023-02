Péter Szijjártó cere o încetare a focului în Ucraina: Vrem ca acest război să se încheie imediat, să avem o încetare a focului cât mai curând posibil

"Războiul a adus suferințe incomensurabile Ucrainei și întregii Europe, conflictul armat trebuie, așadar, să se încheie cât mai curând, Guvernul ungar această poziţie o va reprezenta şi la Adunarea Generală a ONU", a precizat în noaptea de miercuri spre joi, la Budapesta, ministrul ungar de externe, Péter Szijjértó, înainte de a pleca la New York, notează Rador.

Şeful diplomaţiei ungare a mai menţionat că reuniunea extraordinară a fost convocată de această organizație mondială pentru că vineri se împlinește un an de la izbucnirea războiului în Ucraina. "Acel război despre care acum un an nu credeam că va fi atât de lung și atât de brutal. Acel război care a adus suferințe incomensurabile în Ucraina și aici în Europa", a mai spus Szijjártó, care a adăugat: "Acel război pentru care Ungaria și poporul ungar au plătit deja un preț extrem de mare. Și aici nu mă gândesc doar la faptul că inflația, prețurile la energie și prețurile alimentelor au crescut galopant, ci și la faptul că au murit mulți maghiari pe lângă ucraineni". Péter Szijjártó a mai afirmat: "Nu dorim ca mai mulți oameni să cadă victime ale acestui război, nu vrem să moară mai mulți oameni, ci vrem ca acest război să se încheie imediat, să avem o încetare a focului cât mai curând posibil şi negocieri de pace, deoarece numai astfel pot fi salvate vieţi omeneşti". "Acesta este un război în care nu există învingători, doar învinși, iar pentru a câștiga acest război cu cât mai puține pierderi, acest război trebuie să se încheie cât mai curând. Aceasta este poziția pe care o voi reprezenta astăzi şi mâine şi la New York", a conchis Péter Szijjártó.