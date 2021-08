Pacienții afectați grav de COVID pot fi recuperați medical la Spitalul Sfântul Sava

Recuperarea medicală a unui pacient care a avut COVID 19 este absolut necesară, dacă starea bolii a fost una gravă sau pacientul are peste 65 de ani. Sechelele se estompează greu, cu impact important asupra calității vieții. Urmările după COVID se estompează greu, se manifestă prin anxietate, scăderea mobilității, dureri musculare, dificultăți în respirație și, nu în ultimul rând, o stare psihică precară.

Spitalul Spitalul Sfantul Sava pentru Îngrijiri Paliative, Geriatrie și Recuperare Medicală are un program special pentru recuperarea post COVID, care include proceduri de kinetoterapie și fizioterapie, oxigenoterapie, completate cu o monitorizare medicală de specialitate, atât pentru plămânii afectați, cât și pentru celelalte boli cronice de care suferă pacientul și care s-ar fi putut agrava pe parcursul infectării cu Sars-Cov2, precum ortopedie, cardiologie, gastroenterologie, urologie, afecțiuni vasculare și neurologice, indiferent de stadiul bolii, până la formele cele mai grave.

La internare, pacientul este examinat de medicii de specialitate, care stabilesc obiectivele de recuperare, în funcție și de recomandările primite la vindecarea de Sars-Cov2. Terapeuții încep, apoi, procedurile de mobilizare, care pot fi pasive, realizate atât de kinetoterapeut, cât și de Kinetec, un echipament extrem de performant aflat în dotarea Spitalului Sfântul Sava, foarte rar întâlnit în clinici de recuperare. În recuperarea respiratorie, Spitalul Sfântul Sava realizează proceduri medicale de ventilație noninvazivă, o metodă terapeutică bazată pe dovezi, aplicată de o echipă multidisciplinară, care se adresează pacienților cu greutate în respirație și scăderea toleranței la efort de cauză respiratorie.

”Am ieșit din Victor Babeș, de la terapie intensivă după o lună de zile. Am ieșit un om, ca să spun direct, handicapat, fără mâini, fără picioare. Copiii m-au luat în cărucior. Am stat acasă de luni până sâmbătă. Am încercat eu să fac tot ce se poate face acasă, dar nu m-a ajutat cu nimic. Fiica mea a găsit pe internet Spitalul Sfântul Sava și a decis să mă interneze aici, ca fiind cea mai bună soluție pentru însănătoșirea mea și nu regret. Sunt foarte încântată și de oameni, și de primire, și de medici, și de curățenie, și de lux și de tot ce vreți!”, spune una dintre pacientele recuperate medical la Sfântul Sava.

Se face antrenament pentru mușchii inspiratori cu Treshold-IMT, un dispozitiv ce are același sistem de valvă unidirecțională independent de flux, care se deschide odată cu expirul pacientului. Ventilația noninvazivă cu dispozitive CPAP și BiPAP este benefică și are indicații atât la pacienții cu disfuncție sistolică, cât și la cei cu funcție sistolică normală sau cu funcție diastolică. Presiunea este menținuta constantă pe durata ciclului respirator. Poate fi realizată cu un ventilator generator de flux sau un compresor portabil. Indicația utilizării CPAP este, în primul rand, corectarea hipoxiei. Durata necesară în tratamentul edemului pulmonar este sub 6 ore (în medie, 3 ore). CPAP este utilizat la pacienții cu traumă toracică, a căror oxigenare nu se ameliorează după anestezie locoregională și administrare de oxigen.

Pentru echipamentele Bilevel PAP (BiPAP) aflate în dotarea Spitalului Sfântul Sava, indicațiile sunt în insuficiența respiratorie de tip II (acutizarea BPOC), edemul pulmonar cardiogenic care nu raspunde la CPAP, în special la bolnavii care sunt hipercapnici, la pacienții cu insuficiență respiratorie tip I, de altă cauză decât edemul pulmonar acut, conectați la VNI și în sevrajul de ventilator.

Alegerea tipului de ventilator depinde de experiența specialiștilor, echipamentul disponibil, istoricul medical și starea pacientului, precum și de tipul de terapie necesar, dar și de locul in care se aplica terapia.

Terapeuții din Spitalul Sfântul Sava pun un accent deosebit pe interacțiunea cu pacientul, pe stimularea dorinței acestuia de a se recupera, preocuparea de a-l face să se simtă bine și în condiții cât mai apropiate de mediul familial fiind una pe care se pune accent deosebit. Se lucrează atent și îndelung cu fiecare pacient în parte, de aceea și rezultatele sunt excelente. Echipa de terapeuți este numeroasă, având 30 de kinetoterapeuți și fizioterapeuți, toți tineri și deosebit de dedicați profesiei lor, cu multă empatie pentru pacienții lor.

Serviciile medicale sunt acordate în regim de cazare la standarde ridicate și 3 mese incluse, pentru pacienți adulți de toate vârstele, din orice localitate din țară sau din străinătate și indiferent de stadiul bolii.

Hrana este preparată zilnic în bucătăria proprie, după un meniu adaptat pacienților cu regim sau nevoi speciale. Internarea pentru recuperare medicală se asigură în saloane cu 2 și 3 paturi, în regim de spitalizare continuă, asistență medicală 24/7 oferită de personal specializat, cu competență în servicii de recuperare medicală.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro .