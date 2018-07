Pagina de Facebook a Poliției Române, asaltată de mesaje critice după sancționarea șoferului cu număr de înmatriculare anti-PSD

Internauții au luat cu asalt pagina de Facebook a Poliției Române, instituția fiind criticată după ce șoferul cu numărul de înmatriculare anti-PSD a rămas fără permisul de conducere. Mai multe persoane au postat comunicatul Ambasadei Suediei, în care se precizează că bărbatul poate circula cu numărul respectiv în Uniunea Europeană. Oamenii acuză IGPR că acționează în interesul PSD.

"Glumițe slabe, instituție folosită în interes politic", "Si filmul cu confiscarea abuziva a placutelor de înmatriculare care deranjeaza PSD-ul nu le publicati ?? Politie de Africa sunteti !! Rusine !" , "asa se face? cand psd-ului nu ii convine ceva , dispare.numai am pic de respect pentru politia romana , acum sunteti niste nimeni pentru mine. placutele de inmatriculare erau legale , ce era in capul vostru?", "Politia PSD", "Politia romana a demonstrat ca este subordonata unui partid politic. In orice tara civilizata cei de la conducere si-ar fi dat demisia pana acum, politia ar trebui sa fie in slujba cetatenilor si nu a coruptilor", sunt doar câteva dintre recenziile românilor.