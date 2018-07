Pagina lui Oreste Teodorescu a fost DEBLOCATĂ de Facebook - Mesajul jurnalistului

Pagina de Facebook jurnalistului Oreste Teodorescu a redevenit funcțională.

În weekend, pagina lui Oreste Teodorescu a fost închisă ca urmare a unui val de raportări. Anunțul a fost făcut de Rareș Bogdan, care a scris pe rețeaua de socializare că "Sunt disperati sa ne inchida gura! Mii de raportari impotriva uneia dintre cele mai puternice si influente pagini de facebook din Romania. Cu siguranta cea mai influenta in zona dreptei, 325.000 de urmaritori, pagina prietenului Oreste Teodorescu.

Am vorbit cu el in dimineata aceasta si mi-a zis: Rares, mi-a fost închis contul de Facebook cu 325.000 de urmăritori, fiind raportat de trolii ciumei roșii pentru ca am distribuit imagini cu “muie PSD”. Cică sunt imagini trucate... din păcate nu am avut imagini reale

ABSOLUT UNIC, maestrul Oreste! UNICULOreste. #rezistam #continuam #ilsustinpeoreste".

După deschiderea paginii, Oreste a scris pe Facebook următorul mesaj: "Multumesc Facebook pentru redeschiderea contului!

O alta încercare eșuată a Ciumei Roșii de închidere a gurilor incomode!".

