Paleologu forțează scindarea PNL la prezidențiale

Prezidențiabilul PMP Theodor Paleologu se declară convins că „liberalii adevărați” o să îl voteze pe el la prezidențiale și nu pe Klaus Iohannis pentru că șeful statului nu are nicio legatură cu liberalismul și a fost o „pacoste” pentru PNL. Paleologu mai zice că procentele lui Iohannis „se vor topi ca untul la soare” și că avea 40% doar pentru că era singurul candidat anunțat.

„Pe mine procentele lui Iohannis nu mă sperie absolut deloc așa cum pe David nu îl impresiona înălțimea lui Goliat. Sunt convins că procentele lui Iohannis se vor topi precum untul la soare pentru că pur și simplu alegătorii vor putea face comparația între proiecte și personalități diferite. Iohannis avea 40% în sondaje pentru că nu exista alt candidat. Acum ne apropiem de campanie, se aliniază candidații, forțele politice și vom vedea schimbări spectaculoase”, a zis Paleologu pentru Mediafax.

Prezidențiabilul PMP a spus despre contracandidatul său, Klaus Iohannis, că nu are nicio legătură cu liberalismul, fiind o pacoste pentru PNL.

„Iohannis s-a dovedit o pacoste pentru PNL. De când este Iohannis președinte cât timp a fost PNL la guvernare? Nici măcar o zi. Să nu mi se spună că nu are nicio responsabilitate. Evident că are o responsabilitate pentru că a promovat anumite persoane în interiorul PNL. Exact acele persoane care m-au exclus pe mine în 2016. De ce m-au exclus? Pentru că eu sunt reprezentantul adevăratei tradiții liberale. Încarnez istoria PNL. Ce legătura are Iohannis cu istoria PNL? Niciuna. Nu are nicio legătură organică cu liberalismul românesc. Sunt convins că liberalii adevărați se vor recunoaște în mesajul meu și își vor da seama că eu îi voi aduce la putere (...) Este vorba despre un mit în cazul lui. Mitul neamțului neromânizat”, a mai susținut Paleologu.

