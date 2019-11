Paleologu l-a făcut praf pe Barna în dezbaterea de ieri! (VIDEO)

Dezbaterea de joi seară de la Europa FM dintre Dan Barna, Theodor Paleologu și Kelemen Hunor a avut un câștigător clar: candidatul PMP Theodor Paleologu.

În cele peste două ore de dezbatere, Paleologu s-a dovedit candidatul cel mai bine pregătit, dând răspunsuri informate pe subiectele puse în discuție și, în paralel, dându-i lui Dan Barna lecții de diplomație, de economie și de bun simț.

Una dintre confruntările Barna – Paleologu a pornit de la afirmația candidatului USR că va fi primul „președinte antreprenor” al României, în condițiile în care toți ceilalți președinți au lucrat la stat. Theodor Paleologu a răspuns că el este un „antreprenor pe bune”, ridiculizând pretenția lui Dan Barna de a fi antreprenor autentic în condițiile în care „antreprenoriatul” lui s-a bazat pe afaceri cu statul și pe bani publici (naționali și europeni).

Theodor Paleologu a insistat în cursul dezbaterii asupra introducerii și respectării „principiului meritocratic” la toate nivelurile în România, în timp ce Dan Barna a reluat principiul USR „fără penali în funcții publice”, ignorând cu nonșalanță propria condiție de anchetat al DNA pentru suspiciuni de fraude cu fonduri europene.

Acest fapt controversat din trecutul lui Barna a fost atacat de candidatul PMP. Subliniind că susține și că a semnat inițiativa „Fără penali” a USR, Paleologu i-a reproșat lui Dan Barna secretizarea contractelor pe fonduri europene ale firmei lui, secretizare care s-a petrecut în 2016, pe vremea când ministru al Fondurilor Europene era Cristian Ghinea, actualmente europarlamentar USR. Paleologu l-a întrebat pe Dan Barna dacă i se pare moral acest lucru și dacă nu consideră că are de dat explicații publicului pentru acest fapt. La replicile confuze ale lui Barna, Theodor Paleologu i-a lansat provocarea de a cere el desecretizarea acestor contracte, dacă într-adevăr nu are nimic de ascuns. Candidatul USR s-a eschivat, spunând (în mod fals!) că presa are toate datele pe acest subiect.

În alte momente ale dezbaterii, candidatul PMP Theodor Paleologu nu s-a sfiit să-l atace și pe președintele Iohannis, vorbind despre „neputința” lui în funcție și amintind despre o „contraperformanță fabuloasă” a acestuia – și anume victoria cu 45% a PSD la alegerile parlamentare din 2016, la numai doi ani după Klaus Iohannis îl învinsese detașat pe candidatul PSD la prezidențiale, Victor Ponta. Prin contrast cu Paleologu, Dan Barna l-a menajat complet pe actualul președinte, cel mai mare reproș pe care i l-a făcut fiind acela că ar fi dat prea multe șanse PSD-ului ... („devastator atac”, „nu cred că Iohannis își va mai reveni după atacul lui Barna” – au sunat ulterior comentariile ironice ale internauților)

Nici Kelemen Hunor nu l-a scutit pe Dan Barna de câteva replici acide, punctând că dacă USR își dorea cu adevărat alegeri anticipate n-ar fi trebuit să voteze pentru guvernul Ludovic Orban, iar la finalul emisiunii întrebându-l pe Barna de ce îi este „așa drag modelul lui Putin”, al unui președinte cu puteri exponențial lărgite.