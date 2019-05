Panică la Paris: turnul Eiffel a fost EVACUAT - VIDEO

Turnul Eiffel a fost evacuat, luni după-amiază, din cauza unui individ care încearcă să escaladeze edificiul, anunţă surse citate de Agenţia France-Presse şi de cotidianul Le Figaro, informează Mediafax.

"Turnul Eiffel este în prezent închis, până la noi ordine. Pentru a evita perioade îndelungate de aşteptare, le recomandăm vizitatorilor să îşi amâne vizitele", a transmis organismul care administrează edificiul.

"A fost depistat un individ care vrea să escaladeze. Aceasta este proceda standard. Pompierii sunt la faţa locului", au declarat surse din cadrul serviciilor de intervenţie.

Brigada de căutare şi intervenţie a poliţiei se află la faţa locului şi a luat legătura cu persoana care s-a căţărat pe Turn, ale cărei motive rămân încă necunoscute, informează Agerpres.

Potrivit linternaute.com, bărbatul care a început să escaladeze Turnul Eiffel între etajul al doilea şi al treilea are circa 40 de ani şi a plecat în tentativa sa temerară cu mâinile goale, fără niciun mijloc de asigurare.

În octombrie 2017, Turnul Eiffel a trebuit să fie "complet evacuat" din cauza "prezenţei unui tânăr pe un stâlp al Turnului care ameninţa că se va sinucide". În cele din urmă, poliţia a reuşit să-l determine pe tânăr să renunţe la actul sinucigaş.

Turnul Eiffel, care sărbătoreşte în acest an 130 de ani de la inaugurare, este cel mai vizitat monument din lume, cu şapte milioane de vizitatori pe an.

HAPPENING NOW: The Eiffel Tower has been closed to visitors while someone attempts to scale its side. https://t.co/OVsO4Kewe8