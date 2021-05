Papa Francisc salută 'frații și surorile' care celebrează astăzi Învierea Domnului

La rugăciunea ”Regina Coeli” de duminică, 2 mai 2021, papa Francisc a transmis urările sale ”fraților și surorilor” din Bisericile care, urmând calendarul iulian, celebrează în această zi solemnitatea Învierii Domnului. În alocuțiunea sa, papa a vorbit despre cuvintele lui Isus care cere discipolilor să rămână în El ca să aducă roade de iubire și slujire. Papa a menționat, de asemenea, ”maratonul” de rugăciune la Fecioara Maria, cu participarea a 30 de sanctuare de pe toate continentele, pentru a implora de la Dumnezeu încetarea pandemiei.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

2 mai 2021 – Vatican News. ”Transmit cele mai sincere urări fraților și surorilor din Bisericile ortodoxe și Bisericile catolice răsăritene și latine care astăzi, după calendarul iulian, celebrează solemnitatea Paștelui. Domnul înviat să-i copleșească cu lumină și pace și să întărească comunitățile care trec prin situații deosebit de grele. Paști Fericit!”. Sunt cuvintele papei Francisc de la rugăciunea ”Regina Coeli”, recitată duminică, 2 mai 2021, împreună cu câteva sute de romani și pelerini prezenți la amiază în Piața San Pietro.

La saluturile finale, pontiful a menționat beatificarea, vinerea trecută în Venezuela, a lui Iosif Grigore Hernández Cisneros, credincios laic. ”Era un medic plin de știință și de credință”, a remarcat papa în cuvântul său. ”El a știut să recunoască în cei bolnavi chipul lui Cristos și, ca bunul samaritean, i-a ajutat cu dragoste evanghelică. Exemplul său să ne ajute să avem grijă de cei care suferă cu trupul și cu sufletul”.

Papa a subliniat, de asemenea, că a început luna mai, în care pietatea populară exprimă în atât de multe feluri devoțiunea față de Fecioara Maria. ”Anul acesta, luna mai va fi caracterizată de un maraton de rugăciune prin intermediul unor importante sanctuare mariane pentru a implora încetarea pandemiei. Aseară (1 mai – n.r.) a fost prima etapă în bazilica San Pietro”. Papa și-a exprimat, totodată, participarea la inițiativa Bisericii din Myanmar care cere darul păcii prin mijlocirea Fecioarei Maria, îndemnând ”pe toți cei care dețin responsabilități să găsească curajul de a parcurge calea întâlnirii, a reconcilierii și a păcii”. În același timp, pontiful și-a exprimat apropierea față de populația din Israel după accidentul de vinerea trecută de pe Muntele Meron, soldat cu moartea a 45 de persoane și numeroși răniți. ”Dau asigurarea amintirii în rugăciune pentru victimele acestei tragedii și pentru rudele lor”, a subliniat Sfântul Părinte, potrivit Vaticannews.ro.

În alocuțiunea prezentată înainte de rugăciunea ”Regina Coeli”, papa a vorbit despre pagina Evangheliei proclamată în această duminică după ritul roman sau latin (Ioan 15,1-8). Isus se prezintă drept vița cea adevărată, în timp ce îi numește pe discipolii săi ”mlădițe”. După cum nu există viță fără mlădițe, izvorul existenței pentru acestea din urmă este vița. De aceea, Isus insistă pe verbul ”a rămâne” și spune: ”Rămâneți în mine și eu în voi” (v. 4).

”Nu putem fi buni creștini dacă nu rămânem în Isus. Împreună cu el, putem totul”.

Papa Francisc: ”Dar și Isus, la fel ca vița și mlădițele, are nevoie de noi. Poate ni se pare îndrăzneț a spune așa ceva, și atunci să ne întrebăm: în ce sens Isus are nevoie de noi? El are nevoie de mărturia noastră. Rodul pe care, asemenea mlădițelor, trebuie să-l aducem este mărturia vieții noastre creștine. După ce Isus s-a înălțat la Tatăl, este datoria discipolilor, este datoria noastră, a continua să vestim Evanghelia prin cuvânt și prin fapte. Iar discipolii, noi, discipolii lui Isus, o fac dând mărturie pentru iubirea sa: rodul care trebuie adus este iubirea. Atașați de Cristos, noi primim darurile Duhului Sfânt și, în acest fel, putem face bine aproapelui, putem face bine societății, Bisericii. După roade se recunoaște pomul. O viață cu adevărat creștină dă mărturie pentru Cristos”.

”Să ne încredințăm mijlocirii Fecioarei Maria”, a fost îndemnul final al papei. ”Ea a rămas întotdeauna pe deplin unită cu Isus și a adus rod îmbelșugat. Ea să ne ajute să rămânem în Cristos, în iubirea sa, în cuvântul său, ca să dăm mărturie în lume pentru Domnul înviat”.

Rugăciunea ”Regina Coeli” s-a încheiat cu binecuvântarea apostolică a papei, care ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.