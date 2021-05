Papa Francisc sprijină propunerea lui Joe Biden cu privire la drepturile de proprietate intelectuală pentru vaccinurile Covid-19

Papa Francisc susţine renunţarea la drepturile de proprietate intelectuală pentru vaccinurile Covid-19, sprijinind astfel propunerea preşedintelui american Joe Biden care a fost respinsă de anumite state europene, inclusiv de Germania.

Într-un discurs înregistrat pentru un concert caritabil prin care se promovează accesul echitabil la vaccinuri, Suveranul Pontif a spus că lumea a fost infectată cu „virusul individualismului”, citează Reuters.

„O variantă a acestui virus este naţionalismul închis, care împiedică, de exemplu, o interaţionalizare a vaccinurilor”, a spus el în mesajul pre-înregistrat. „O altă variantă este când punem legile pieţei sau ale pieţei de proprietate intelectuală deasupra legilor dragostei şi sănătăţii umanităţii”.

Comentariile lui vin în mijlocul dezbaterii privind renunţarea de către companiile farmaceutice la patentul pentru vaccinurile anti-Covid, scrie News.ro.

Biden s-a exprimat în favoarea acesteia miercuri, luând în seamă apeluri venite din India, Africa de Sud şi alte peste o sută de ţări.

Totuşi, mai multe state europene, inclusiv Germania şi Franţa, s-au distanţat vineri de această sugestie, argumentând că cheia opririi pandemiei o reprezintă producerea şi împărtăşirea de vaccinuri mai rapid.

Mesajul Papei a fost transmis pentru „Vax Live - The Concert To Reunite the World". Concertul va avea loc sâmbătă şi este organizat de Global Citizen.

„Dragi tineri după vârstă şi după spirit, primiţi un cordial salut de la acest bătrân care nu dansează şi nici nu cântă ca voi, dar care crede, ca voi, că injustiţia şi răul nu sunt invincibile”, a spus el.