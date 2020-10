PARADOX: Un secretar de stat, patron de restaurant, acţiune împotriva restricţiilor impuse de Guvern

Alin Ignr, secretar de stat din Ministerul Muncii şi patron al unui local din Alba Iulia, se alătură altor patroni pe plan local şi militează împotriva închiderii HoReCa. Mai mulţi patroni din Alba Iulia au transmis o solicitare pentru a fi primiţi ca membri în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

"Am făcut azi o chestie nouă pentru industria ospitalităţii din Alba Iulia. Am urmat exemplul celor de la #breaslacarciumarilorbrasoveni şi am depus o „adresă” la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba Iulia în care solicităm acceptarea ca membri în C.J.S.U. în calitate de reprezentanţi ai agenţilor econimici din domeniul horeca din Alba Iulia.

Este pentru prima dată cand am strâns 14 ştampile pe o foaie oficială (şi cu siguranţă strângeam mai multe dacă aveam timp) şi pentru prima dată când ne-am unit pentru un scop comun: Nu închideţi iarăşi horeca!

Aşteptăm răspuns, vă ţinem la curent", se arată într-o declaţie semnată de Pub Skit 77, Dante, Carpaccio, Brothers, Roua, Gavroche, Alloro, Rosenthalers, Enjoy, Zocco, Centro, Somm, Roberta şi framm’s, potrivit presei locale.

Alin Ignar este patron al restaurantului Gavroche, potrivit presei locale.