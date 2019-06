Păreri împărțite în sistem după ordinul semnat de Ana Birchall: 'Conține prevederi ilegale' vs 'Este perfect aplicabil și va produce efecte rapid'

Ministrul Justiției, Ana Birchall, a anunțat joi că angajații din penitenciare își primesc drepturile salariale, după ce a intrat în vigoare Ordinul pentru plata orelor suplimentare pentru toți lucrătorii din sistem. Sindicaliștii din penitenciare sunt împărțiți în două tabere. Dacă FSANP, prin vocea lui Sorin Dumitrașcu, susține că „plata orelor suplimentare este încă suspendată, iar ordinul ministrului este aprobat cu întârziere si conține prevederi ilegale și discriminatorii”, alte două sindicate, SNLP și FSSP, salută gestul ministrului, susținând că „ordinul este perfect aplicabil si va produce efecte rapid”.

„Stabilind un fel de record de viteza pe ultima suta de metri, astazi a fost publicat OMJ 2588/C/2019 semnat de Ana Birchall cu doar 4 zile lucratoare in urma. Ordinul este deci perfect aplicabil si va produce efecte rapid. Atentie, in finalul actului normativ sunt incluse prevederi prin care se realizeaza o continuitate a aplicarii ordinului anterior, in materia majorarii de 50% pentru misiuni speciale si lucrari de exceptie! Practic in privinta acestei majorari raman active regulile cu care ne-am obisnuit. Totodata, atragem atentia asupra unor aspecte noi din normele publicate astazi, pe linia muncii suplimentare, respectiv introducerea obligativitatii pentru directorii unitatilor care au un volum foarte mare de ore suplimentare (peste plafonul maximal permis) de a solicita redirectionarea unor fonduri de la unitatile care nu au atins plafonul. Insa solicitarea trebuie justificata de unitate si analizata de ANP.

De retinut si faptul ca prevederea care impiedica acordarea simultana a celor doua majorari de 75% (pentru munca suplimentara si pentru sambete-duminici) se mentine si in OMJ 2588/C/2019. In continuare, cat de repede posibil, ANP va achita conform deciziei luate, un procent de 55% din munca suplimentara necompensata pe luna ianuarie 2019. Precizam ca necesarul total per sistem, pentru toata luna ianuarie ar fi de 1,8 milioane lei, dublu fata de februarie dar si fata de martie (aprilie este inca in termenul de doua luni de compensare cu timp liber). SNLP a cerut si catre ANP dar si la MJ achitarea integrala cel putin a drepturilor pentru ianuarie insa ANP alege o tactica excesiv de prudenta in opinia noastra. Fara a intra prea mult in zona tehnica, explicam doar ca aceste plati se fac din sumele ramase necheltuite pe trimestrele I si II din anul curent, la Titlul I – Cheltuieli de personal.

Proiectia si apoi repartitia bugetului in sistemul nostru dar in general in toate institutiile publice se face intr-un mod mai alambicat, pe primele doua trimestre plasandu-se fonduri mai mult decat ar fi necesare pentru ca sumele ramase necheltuite sa ajute strict plata drepturilor salariale in trimestrul III, pana cand se aproba rectificarea. Cu cat vom intra mai profund in explicatii bugetare cu atat vom plictisi mai repede cititorii. Ideea este ca pe primele doua trimestre din 2019 au ramas peste 6 milioane de lei necheltuiti iar noi spunem ca se pot plati cei 1,8 milioane pentru toate orele suplimentare prestate si necompensate in ianuarie, in conditiile in care vor ramane si suficiente fonduri pentru a asigura cel putin achitarea drepturilor salariale in plata la acest moment (fara bani pe munca suplimentara, fara decont turism integral si fara majorari de 50%) in luna iulie si daca va fi cazul si in august, desi speram ca pana pe 10 august sa se clarifice cu rectificarea.

Intelegem in oarecare masura prudenta ANP daca ne amintim situatiile extreme din trecut, cand rectificarea a fost publicata in septembrie! Cu toate acestea vom insista in relatia cu ANP dar mai ales cu MJ ca, imediat dupa ce se regleaza platile in acest procent de 55% din ianuarie (nu mai incurcam calculele pentru a se vira banii cat de repede), sa luam in discutie inca o transa de plati, pana la rectificare”, transmite Sindicatul Național al Lucrătorilor de Penitenciare.

De asemenea, Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar susține că ministrul Justiției s-a ținut de cuvânt și a arătat că-i pasă de problemele angajaților din penitenciare.

„Ministrul Justiției Ana Birchall s-a tinut de cuvant, așa cum promitea în întâlnirile avute cu organizațiile sindicale. În timpul scurt scurs de când a fost numită la conducerea ministerului a dovedit că îi pasă de problemele angajaților din penitenciare si cu mijloacele ce le are la îndemână încearcă si reușește să rezolve o parte din ele. Sperăm ca lucrurile bune pentru personal si sistemul penitenciar să evolueze pe coordonate pozitive, sens în care nu avem probleme sa susținem aceste demersuri cu tot ce putem.

Așteptăm acum să mute ANP și să plătească munca suplimentară necompensată cu timp liber. Spuneau că au o parte din bani și așteptăm să-i plătească. Restul drepturilor am convenit ca vor incepe sa fie platite odată cu rectificarea”, transmite FSSP.