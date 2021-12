Părinţii adolescentului care a împuşcat mai mulţi liceeni în Michigan, acuzaţi de omor prin imprudenţă. Autorităţile oferă recompensă pentru găsirea lor

Procuratura statului Michigan îi acuză de de omor prin imprudenţă pe părinţii adolescentului care a împuşcat mai mulţi liceeni săptămâna aceasta şi a emis un mandat de urmărire a lor, iar autorităţile au anunţat că oferă o recompensă pentru găsirea lor, conform news.ro.

Autorităţile au emis mandatul pe numele James şi Jennifer Crumbley, care sunt acuzaţi că au ignorat semnele date de fiul lor înaintea atacului de la liceu.

Ethan Crumbley, în vârstă de 15 ani, este acuzat că a folosit pistolul tatălui lui pentru a trage asupra colegilor lui din Oxford, localitate aflată la 60 de kilometri nord de Detroit. El a pledat „nevinovat” pentru mai multe capete de acuzare, inclusiv terorism.

James şi Jennifer Crumbley se confruntă cu patru capete de acuzare.

Autorităţile din districtul Oakland au declarat presei că îi caută pe cei doi, după ce avocaţii familiei nu au putut să îi contacteze prin telefon.

„Dacă ei cred că vor scăpa, nu vor scăpa”, a declarat şeriful Michael Bouchard pentru CNN. El a spus că mai mulţi detectivi ai lui, dar şi FBI şi US Marshals Service îi caută.

Un comunicat remis BBC de avocaţii Shannon Smith şi Mariell Lehman arată că soţii Crumbley „nu fug de forţele de ordine”, ci au părăsit oraşul în noaptea atacului „pentru propria siguranţă”. Era precizat că ei se vor întoarce pentru audierea stabilită vineri.

Patru adolescenţi cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani au fost ucişi şi şapte au fost răniţi marţi.

Vineri, procurorul districtual Karen McDonald a spus că punerea sub acuzare a părinţilor în cazul infracţiunii comise de copilul lor este neobişnuită. Potrivit anchetei efectuate de biroul său, băiatul se afla împreună cu tatăl când acesta din urmă a cumpărat, vinerea trecută, arma despre care se spune că a fost folosită în atac. Într-o postare a lui Ethan Crumbley pe reţelele de socializare, în aceeaşi zi, el arăta arma cu descrierea „noua mea frumuseţe” şi un emoji în formă de inimă.

Cu o zi înainte de atac, un profesor a spus că a văzut băiatul căutând muniţie online, fapt care a dus la o întâlnire cu oficialii şcolii. După ce a fost informată, mama băiatului i-a scris fiului: „LOL nu sunt supărată pe tine. Trebuie să înveţi să nu fii prins”.

Marţi, cu câteva ore înainte de atac, părinţii lui Crumbley au fost chemaţi de urgenţă la şcoală pentru a discuta cu prefesorii şi conducerea, după ce au fost găsite o notă - „gândurile nu se opresc, ajutaţi-mă” şi „sânge peste tot” - şi desene ale fiului lor, inclusiv cu oameni însângeraţi. Băiatul a mai scris „viaţa mea este inutilă” şi „lumea este moartă”, potrivit procurorului.

Conducerea şcolii le-a spus părinţilor că trebuie să ducă băiatul la psiholog. Însă părinţii nu au vrut ca băiatul să fie trimis acasă de la şcoală în acea zi şi nu l-au întrebat dacă are arma asupra lui, nici nu i-au căutat în rucsac.

La ora 13:22 în aceeaşi zi, mama i-a scris: „Ethan, nu o face”. Câteva minute mai târziu, soţul ei a sunat la poliţie pentru a raporta că îi lipseşte arma, a mai spus procurorul. În acel timp, băiatul deja ieşise din toaletă şi deschisese focul asupra colegilor.

Acuzaţiile, a precizat McDonald, au ca obiectiv tragerea la răspundere a soţilor Crumbley, dar şi transmiterea unui mesaj legat de posesia responsabilă de arme.

Vineri noapte, U.S. Marshals Service a emis imaginile cu cei doi căutaţi şi a anunţat că oferă 10.000 de dolari pentru informaţii ce duc la arestarea lor.

US Marshals announce reward, release wanted posters for James and Jennifer Crumbley, the parents of the accused Oxford HS (Michigan) shooter pic.twitter.com/CbtWwdTHuj