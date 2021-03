Paris Saint-Germain devine noul lider al campionatului Franţei

Paris Saint-Germain a învins în deplasare, cu scorul de 4-2, formaţia Olympique Lyon, duminică seara, în derby-ul celei de-a 30-a etape a campionatului de fotbal al Franţei, disputat duminică seara, potrivit Agerpres.

Campionatul mondial Kylian Mbappe a reuşit o dublă pentru parizieni, în minutele 15 şi 52, celelalte goluri fiind marcate de Danilo Pereira (32) şi Angel Di Maria (47) pentru oaspeţi, respectiv Islam Slimani (62) şi Maxwell Cornet (81).

Mbappe (22 ani) a devenit cu această ocazie cel mai tânăr jucător care a reuşit să atingă bariera de 100 de goluri marcate în prima ligă franceză.În urma acestei victorii, PSG a urcat pe prima poziţie a clasamentului, pe care l-a ocupat începând din luna ianuarie Lille OSC, care s-a înclinat surprinzător pe teren propriu în faţa Nîmes (1-2).

Rezultate:

Vineri

AS Saint-Etienne - AS Monaco 0-4

Au marcat: Jovetic (13), Tchouameni (55), Sofiane Diop (64), Krepin Diatta (77).



Sâmbătă

FC Metz - Rennes 1-3

Au marcat: Yade (90), respectiv Doku (18), Terrier (38 - penalty), Guirassy (88).



OGC Nice - Olympique Marseille 3-0

Au marcat: Khephren Thuram (34), Gouiri (74), Claude Maurice (90+1).



Duminică

RC Strasbourg - RC Lens 1-2

Au marcat: Bellegarde (20), respectiv Massadio Haidara (5), Seko Fofana (40).



Montpellier - Girondins Bordeaux 1-3

Au marcat: Sambia (35), Laborde (58), Mavididi (69), respectiv Hwang (28).



Brest - Angers 0-0



Dijon - Stade Reims 0-1

A marcat: Boulaye Dia (50).

Mihai Alex Dobre a fost rezervă la Dijon.



FC Nantes - Lorient 1-1

Au marcat: Kolo Muani (2), respectiv Lauriente (87).



Lille OSC - Nîmes 1-2

Au marcat: Xeka (20), respectiv Moussa Kone (13), Ripart (45).



Olympique Lyon - Paris Saint-Germain 2-4

Au marcat: Slimani (62), Cornet (81), respectiv Kylian Mbappé (15, 52), Danilo Pereira (32), Di Maria (47).



Clasament:

1. Paris Saint-Germain 63 puncte

2. Lille 63 p

3. Olympique Lyon 60 p

4. AS Monaco 59 p

5. Lens 48 p

6. Olympique Marseille 45 p

7. Rennes 44 p

....