Parlamentari britanici îi cer Theresei May să consulte parlamentul în legătură cu posibilitatea lansării unor atacuri în Siria

Deputaţi britanici din toate partidele au cerut premierului Theresa May să nu participe la vreo acţiune militară împotriva Siriei fără să consulte parlamentul, după ce cabinetul acesteia a convenit asupra necesităţii de a acţiona, relatează DPA. 'Încă o intervenţie militară a Marii Britanii în războiul din Siria riscă să ducă la escaladarea unui conflict deja devastator', a declarat liderul laburiştilor Jeremy Corbyn, într-o declaraţie difuzată vineri, conform Agerpres.

Corbyn a cerut premierului May să consulte parlamentul şi să insiste pentru 'o investigaţie independentă condusă de ONU în cazul atacului cu arme chimice de la sfârşitul săptămânii trecute, astfel încât cei responsabili să poată fi traşi la răspundere'. Zac Goldsmith, parlamentar al Partidului Conservator al premierului May, a afirmat, potrivit unui mesaj postat pe Twitter, că Occidentul are nevoie de 'un răspuns clar la problema substanţelor chimice siriene'.

Dar Goldsmith a spus că guvernul trebuie să explice parlamentului 'cine beneficiază dacă şi când preşedintele sirian Bashar al-Assad este slăbit. Şi ce se întâmplă după'. Parlamentarul conservator Ken Clarke a declarat pentru BBC că ocolirea parlamentului înaintea unei asemenea decizii serioase ar fi 'un pas foarte retrograd'.

'Într-o democraţie parlamentară modernă, cred că trebuie să aveţi aprobarea parlamentară dacă există o decizie politică de a lansa un atac militar de o dimensiune semnificativă', a declarat Clarke.

În cadrul unei şedinţe de cabinet desfăşurată joi, premierul May a evocat o posibilă acţiune împotriva Siriei şi a condamnat 'actul şocant şi barbar de sâmbătă în care au fost ucise până la 75 de persoane, inclusiv copii, în cel mai îngrozitor şi inuman mod'. Potrivit unui sondaj YouGov în care au fost intervievaţi 1.600 de britanici, publicat joi, doar 22% dintre subiecţii chestionaţi sprijină o acţiune militară în Siria, în timp ce 43% s-au opus.