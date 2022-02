Parlamentul canadian prezintă un proiect de lege care vizează încurajarea creșterii sectorului cripto: au un potențial economic semnificativ pentru Canada

Michelle Rempel Garner, membră a Camerei Comunelor din Canada, a prezentat un proiect de lege prin care propune guvernului să instituie un cadru pentru a încuraja creșterea sectorului criptomonedei în țară, conform cointelegraph.com.

În prima lectură a legii C-249 în Camera Comunelor de miercuri, Garner a propus ca ministrul de finanțe al Canadei – în prezent Chrystia Freeland, membră a Partidului Liberal al țării – să se consulte cu experții din industrie pentru a dezvolta un cadru de reglementare menit să stimuleze inovația. în jurul criptomonedelor. Proiectul de lege, intitulat „Legea privind încurajarea creșterii sectorului criptoactivelor”, ar cere, de asemenea, ministrului de finanțe să raporteze asupra cadrului și să introducă legislație în termen de trei ani de la adoptare.

„Criptoactivele au un potențial economic și inovator semnificativ pentru Canada”, se spune în proiectul de lege. „Cadru trebuie, printre altele, să se concentreze pe scăderea barierelor de intrare în sectorul criptoactivelor, protejând în același timp pe cei care lucrează în acest sector și minimizând povara administrativă.”

În conformitate cu legislația canadiană, un proiect de lege poate deveni lege prin trecerea la prima, a doua și a treia lectură fie în Camera Comunelor, fie în Senat, trecut la cealaltă cameră pentru un proces similar, apoi dat acordul regal - adică semnat în lege de guvernator. General. Membru al Partidului Conservator al Canadei, în prezent o minoritate în Camera Comunelor, Garner ar avea nevoie de sprijin din partea altor partide pentru ca proiectul de lege cripto să aibă succes. Ea a spus pe Twitter că speră să evite „polarizarea politică” în încercarea de a crește spațiul.

„Pentru a fi un lider mondial, Canada trebuie să se asigure că experții și investitorii în criptomonede ne spun de ce politică au nevoie sau de ce politică nu au nevoie”, a spus Garner. „Acest proiect de lege creează un mecanism pentru a implica în mod oficial experiența inovatorilor și a investitorilor în criptomonede în dezvoltarea politicilor și pentru a crea un cadru pentru creștere.”

Proiectul de lege are sprijinul criptomineerului Hut8 din Alberta, care a anunțat la scurt timp după lectură că sprijină „eforturile de colaborare ale Parlamentului pentru a consolida ecosistemul Blockchain din Canada”. Starul Shark Tank Kevin O'Leary – un HODLer care deține cetățenia canadiană – a sugerat că va oferi „miliarde de investiții” de dolari în țară dacă ar exista un cadru de politică clar privind cripto-ul.

