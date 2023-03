Turcia dă undă verde admiterii Finlandei în NATO

Prin decizia de acum, Parlamentului Turciei finalizează procesul ratificării integrării Turciei în NATO. Parlamentul Ungariei a aprobat în urmă cu câteva zile tratatul pentru integrarea Finlandei în Alianţa Nord-Atlantică.

"Vreau să le mulţumesc tuturor pentru încredere şi sprijin", a spus într-un comunicat de presă şeful statului, Sauli Niinisto. El şi-a exprimat dorinţa intrării "cât mai curând" a Suediei în Alianţa Nord-Atlantică, a cărei candidatură continuă să fie blocată de Turcia. "Finlanda va fi un aliat puternic şi capabil, dedicat securităţii alianţei", a promis preşedintele Sauli Niinisto, potrivit Agerpres.

Turcia a aprobat joi, după zece luni de suspans, aderarea Finlandei la NATO, devenind ultima ţară a Alianţei care a dat undă verde, după cea Ungaria a făcut acelaşi lucru luni.

"Ne vom apăra reciproc", a promis, la rândul ei, premierul finlandez Sanna Marin, care va încerca să câştige un al doilea mandat la alegerile generale de duminică."Finlanda este alături de Suedia acum şi în viitor şi sprijină candidatura lor", a scris ea pe Twitter.

La rândul său, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat ratificarea aderării Finlandei de către Parlamentul Turciei, declarând că aceasta va face "familia NATO mai puternică şi mai sigură"."Salut votul pentru finalizarea ratificării aderării Finlandei. Acest lucru va face întreaga familie NATO mai puternică şi mai sigură", a scris oficialul norvegian pe Twitter.

