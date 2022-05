Parlamentul Ucrainei a interzis simbolul `Z` al Rusiei: Zelenski a cerut să mai fie utilizat, dar numai în anumite scopuri

Rada Supremă din Ucraina a interzis simbolurile „Z” și „V”, care au fost folosite de Rusia pentru a-și promova războiul. Aceste litere au fost desenate pe tancuri și alte utilaje de război.

Cu toate acestea, președintele Volodimir Zelenski a cerut ca acestea să fie permise în scopuri educaționale sau istorice.

Simbolul ”Z” a fost interzis și în Republica Moldova, dar și alte țări se pregătesc să adopte o măsură similară.

⚡️ Ukraine’s parliament bans Russian war symbols.



On May 22, the Verkhovna Rada banned the symbols “Z” and “V,” which have been used by Russia to promote its war. However, President Volodymyr Zelensky has called for them to be permitted for educational or historical purposes.