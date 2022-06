Partenera de viață a lui Sorin Oprescu, dezlănțuită în fața judecătorilor din Grecia: Poate intra în come neurologice care duc la deces!

Adriana Nica, partenera de viață a lui Sorin Oprescu, s-a dezlănțuit în fața judecătorilor din Grecia, care analizează cererea de extrădare a fostului edil al Capitalei. Doctorița spune că Sorin Oprescu a fost condamnat la moarte în România.

Sunt partenera lui de viata de 12 ani. Locuim împreună de 12 ani. Veneam in fiecare weekend la el, de când este aici. Locuiește in Grecia de anul trecut se când a ieșit la pensie. Locuiește permanent aici. De ce a venit in Grecia. De mult si-a dorit cand iese la pensie sa vina in Grecia. Cand a terminat activitățile in Bucuresti sa aiba un venit asigurat pe luna, s-a mutat aici. Eu veneam in fiecare luna si toate concediile le petreceam aici. Nu ne-am căsătorit pentru ca nu consider ca un act este necesar pentru a arata cuiva ca il iubești.

Este un om de o loialitate, devotament, apreciere fata de oameni rare. Este prof univ, medic chirurg a salvat mii de vieți, niciodată nu a avut nicio reclamație din partea unui pacient in 50 de ani de activitate.

Nicio reclamație de la vreun coleg sau student pe care i-a format ca medici. Pentru mine este un șoc ca se afla inchis aici. Un om de calibrul lui, la 71 de ani cu boli cronice care necontrolate duc la moarte si practic el a primit o condamnare la moarte si întrebarea este de ce si pt ce. Pt ca orice situație rezolvata post-mortem este fara valoare.

Nu pot sa emit opinii juridice dar am luptat alături de el pentru a afla adevărul in România, dar instantele l-au condamnat la moarte fara sa fie interesate de aflarea adevărului. Am speranța ca aici va avea un proces echitabil.

Nu Sorin a fost denunțat, ci un director din Primaria condusa de Sorin a fost prins de DNA cu mita si a fost de acord sa colaboreze cu DNA sa scape el si să-l acuze pe Sorin, știind ca Sorin trebuia sa plătească o datorie unei persoane, ceea ce s-a întâmplat. Înainte sa vina cu acești bani, i-a spus lui Sorin ca îl ajuta cu datoria.

A devenit colaborator al DNA si a fost condamnat doar pe aceasta mărturie tocmai ca el sa scape. El în România nu va fi judecat echitabil, pentru că i s-a dublat pedeapsă la recurs fara probe nou, iar dl judecător minoritar a explicat in decizie ca trebuie sa fie achitat pt 2 din fapte si ca i s-au mărit acuzațiile in recurs si din acest motiv nu a avut parte de proces echitabil, o spune judecătorul.

In România este o singura cale de atac extraordinara, iar termenele sunt de ordinul anilor, el va trebui sa stea închis si nu va apuca acel termen.

Poate intra în come neurologice care duc la deces. A fost condamnat la moarte fiind închis. Are diabet dezechilibrat, care da complicații ireversibile cu risc de deces. El trebuie sa aiba regim alimentar si să-și calculeze fiecare preparat si sa vada cate glucide, lipide proteine. In nicio închisoare nu poate sa aibă aceasta ocazie. Insulina se face în funcție de mese. Trebuie și activitate sportiva, pt ca împreună, insulina, alimentația si activitatea fizica continua la consumul de zahar din sange.

Cand a fost reținut, cum erau condițiile? Condițiile sunt inumane, aglomerația, condiții precare de igiena, nu pot ieși din camera, nu au asistenta medicala, el fiind cu diabet si probleme cardiace. El poate intra in come neurologice care duc la deces. A fost condamnat la moarte!

Cazul Adamescu – înainte sa moara a lăsat o scrisoare pe care familia a publicat-o unde sunt descrise condițiile inumane, a fost privat de dreptul la sănătate. In cele din urma a murit, nu s-a mai făcut nicio cerere de suspendare”, a declarat Adriana Nica în fața judecătorilor, potrivit Antena 3.