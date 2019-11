Partidul Ecologist acuză: Florin Cîțu poartă o pălărie guvernamentală mult prea mare

Partidul Ecologist Român acuză deficiiențele de exprimare ale noului ministru de Finanțe, Florin Câțu.

„Scriam in august despre incapacitatea lui Florin Cîțu de a se exprima decent în condiții de tensiune politică si ca este departe de a fi un liberal autentic și respectabil. Iata ca a venit momentul ca cel care se crede o speranța în finanțe sa arate ce poate si sa faca ceva pentru Romania. Din pacate, doar astazi, de cand ziceam sa scriu despre afirmatiile lui privind autostrazile si pana la aceasta ora, Florin Cîțu a mai avut cateva derapaje. De la ”nu e treaba guvernului să facă investiţii”, ”autostrăzile nu se fac cu bani de la buget” si pana la ”cred că ar trebui să terminăm cu această propagandă, adică sănătatea şi învăţământul, prioritatea zero în România. E momentul ca România să- şi pună prioritatea zero sectorul privat.”, nu a fost nevoie decat de cateva ore.

Pot intelege doctrina unui partid si pozitionarea acestuia pe esichierul politic dar declaratiile acestui personaj demn de compatimire intrec orice viziune politica guvernamentala. Ba chiar dau inspre prostie crasa si inconsecventa. Omul bate campii si aduce prejudicii de imagine actualului guvern. Ministerul de care se ocupa este clar o palarie mult prea mare pentru acesta.

In legatura cu autostrazile, Florin Cîțu ar trebui sa stie ca PER a oferit soluții ca să se realizeze autostrada Ploiești- Brașov într- un an și chiar am avut un aport uriaș privind simplificarea procedurilor de achiziție având ca scop implementarea obiectivelor de infrastructură, prin avizul dat de catre CSAT și susținerea Președintelui României în acest sens, după solicitarea PER către premierul Viorica Dancilă de a pune în dezbatere domeniul infrastructurii, de importanță strategică pentru România, în cadrul Consiliului Suprem de Aparare a Țării.



Astazi, Guvernul Orban are si solutia si oportunitatea. Trebuie doar sa vrea sa faca autostrazi. Daca fostul ministru Cuc a fost incompetent, poate avem mai mult noroc in actuala formula!” se artată în comunicatul PER.