Partidul Ecologist cere interzicerea importului deșeurilor și solicită schimbarea legislației

Partidul Ecologist cere interzicerea importului de deșeuri în țară și solicită Parlamentului și Guvernului schimbarea legislației, în contextul infringementului pentru poluare. Partidul speră să se clarifice situația gropilor de gunoi, a depozitelor de deșeuri cât și a platformelor de depozitare a gunoaielor.

"Instituțiile de control ale Statului ne-au demonstrat ca in cele mai multe cazuri nu și-au făcut treaba cand vorbim de protectia mediului inconjurator, astfel încât, concluzionam astăzi, ca utilitatea lor reala este îndoielnică. Procedura de infringement pe poluare asupra României a fost activata și deja plătim zilnic sancțiuni către Uniunea Europeană.

Știrile alarmante din ultimul timp privind deșeurile care intra in țara noastră, pe diferite cai, se pare ca nu afectează pe nimeni. Astăzi, Costel Alexe, ne anunța ca va intensifica controalele din partea Gărzii de Mediu. Aloo! Instituția aceasta a statului nu și-a făcut treaba atâția ani și acum când romanii s-au alarmat in online pe tema gunoaielor care intra in România, ministrul Mediului vrea sa ne închidă gura cu declarații, fix egale cu zero. Iar vorbim "discuții"? Știm ca mafia gunoaielor este mare, dar nu credeți ca a venit timpul sa luam măsuri concrete? După o lunga perioada in care s-a mimat orice măsura pentru scăderea poluării, PER crede ca nu mai este loc de declarații fanteziste. Cerem depășirea perioadei “măsurătorile sunt in limite legale” și solicitam Parlamentului și Guvernului schimbarea legislației! Ne mor anual 23.000 de oameni din cauza poluarii si noi importam deseuri?

In contextul procedurii de infringement pentru poluare, aflat in desfășurare, credem ca România este îndreptățită sa interzică importurile de deșeuri, timp in care, organismele specializate din Romania, sa clarifice și sa rezolve situația gropilor de gunoi, a depozitelor de deșeuri cât și a platformelor de depozitare a gunoaielor, fie neconforme, fie ilegale, din țara noastră! La solicitarea PER, Agenția de Protecția a Mediului nu a știut sa ofere informații publice in legătura cu nivelul de umplere a acestora și nici nu a făcut diferențe de terminologie. Cam acesta este nivelul!", se arată într-un comunicat al PER.