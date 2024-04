Partidul Ecologist Român, cotat cu peste 10% în Sectorul 1

Partidul Ecologist Român și-a întărit echipa în Secorul 1 din capitală cu principalii opozanți din Consiliul Local ai actualului primar Clotilde Armand. Dan Podaru, consacrat drept cel mai vehement contestatar al lui Clotilde Armand, a fost desemnat președinte al filialei de sector a Partidului Ecologist Român (PER).

În același timp, Adrian Oianu a devenit prim-vicepreședinte al filialei PER Sectorul 1. În noua formulă de conducere de la Sectorul 1, Partidul Ecologist Român ar putea obține peste 10% din voturi în Consiliul Local al sectorului condus astăzi de Clotilde Armand.

„În acest moment, Partidul Ecologist Român propune cea mai performantă și autentică soluție politică în administrația publică locală din Sectorul 1. Dan Podaru și Adrian Oianu au luptat, în ultimii patru ani, pentru bucureșteni și pentru a stopa abuzurile primăriței Clotilde Armand, cea care a îngropat sectorul în gunoaie. Principalul nostru scop este de a-i trimite acasă, în 9 iunie, pe Clotilde Armand și pe oamenii ei din administrație. Sectorul 1 are nevoie de o conducere ecologistă. La Primăria Generală, noi, ecologiştii, suntem convinşi că avem cel mai bun candidat în persoana urbanistului Alexandru Pânişoară. Acesta a propus cel mai complex, credibil şi bine articulat program de guvernare locală. Noi credem, în mod onest, că ar putea să fie o soluţie pentru toate forţele politice anti – Nicuşor Dan. La fel cum, în calitate de preşedinte al PER, eu cred că lista noastră pentru Consiliul Local Sector 1 este cea mai puternică ofertă dintre toate partidele anti – Clotilde Armand”, a declarat Florin Secară, președintele Partidului Ecologist Român (PER).