Partidul lui Ponta se extinde: Mihai Sturzu, fost membru al trupei Hi-Q şi fost președinte al Tineretului PSD, s-a înscris în Pro România

Pro România, formaţiunea politică fondată de Victor Ponta, Daniel Constantin şi Sorin Cîmpeanu, atrage noi membri cu notorietate. Fostul deputat PSD Mihai Sturzu a confirmat pentru STIRIPESURSE.RO faptul că a devenit membru Pro România.

"M-am înscris în Pro România lunea trecută, odată cu Victor Ponta. Este singura alternativă reală pentru cei care vor să facă politică în România. PSD, sub conducerea lui Dragnea, a ajuns exact acolo unde spuneam că o să ajungă în momentul în care am demisionat din partid. PNL e o glumă, celelalte partide sunt tot aşa by default", a declarat Sturzu pentru STIRIPESURSE.RO.

Mihai Sturzu a devenit cunoscut ca membru al trupei Hi-Q, în vogă în prima decadă a secolului XXI. A fost timp de doi ani preşedinte al Tineretului Social Democrat, până la demisia din partid, în urma unui conflict cu Liviu Dragnea. A candidat independent la Primăria Municipiului Braşov în 2016, după care s-a înscris în Partidul România Unită. După alegerile parlamentare din 2016 nu a mai activat politic.

