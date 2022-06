Partizanii ucraineni lovesc din nou. O colaboratoare a rușilor din zona Herson a fost aruncată în aer. Ca prin minune `trădătoarea` a scăpat cu viață (Video)

Partizanii ucraineni care operează în regiunea Herson, ocupată temporar de ruși, arată în mod regulat forțelor ruse că vor fi forțate să fugă sau vor fi distruse, scrie Unian.

În orașul Kahovka, din regiunea Herson, mașina colaboratoarei locale Irina Makhneva a fost aruncată în aer.

După ce Herson a fost capturat, femeia a trecut de partea rușilor și sub „administrația” rusă s-a ocupat de probleme de „educație și cultură”.

Presa rusă scrie că însă femeia nu a fost rănită, întrucât nu a avut timp să urce în mașină.

In occupied #Kakhovka, the car of collaborator Iryna Makhnyova was set on fire.



Collaborators, take out insurance before it's too late. pic.twitter.com/yr2H8xy94B