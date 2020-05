Patriarhia Română şi Jandarmeria, în sprijinul persoanelor vulnerabile din cinci localități tulcene

În a doua zi a stării de alertă, voluntari ai Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului ajutați de jandarmi au oferit pachete cu produse de strictă necesitate pentru familiile nevoiașe din localitățile Luminița, Meșteru, Cârjelari, Mircea Vodă și General Praporgescu, din județul Tulcea. Au fost împărțite alimente de bază, produse de igienă si alte accesorii atât de necesare în vremuri de pandemie. Ajutorul s-a îndreptat spre persoanele vulnerabile precum cele cu dizabilități, bătrânilor singuri, familiilor sărace cu multi copii și familiilor unde adulții și-au pierdut locul de muncă.

“Astăzi am reușit să aducem o rază de speranță în 5 localități din județul Tulcea. Este pentru prima dată când voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au ajuns în aceste zone și am avut un sprijin de încredere din partea Jandarmeriei Române. De obicei, noi venim în sprijinul a 2-3 comunităti intr-o zi, dar de această dată am reușit să ajungem în 5 locuri unde oamenii așteptau un ajutor. Prin colaborarea cu Jandarmeria Româna am reușit însă să acoperim o zonă mult mai mare. Vedeți cât de important este ca două instituții importante ale statului să-și unească forțele și să vina în ajutorul persoanelor vulnerabile?! Nu sunt cuvinte ușor de spus, dar, din păcate am găsit un tablou dezolant al satelor românești: case parăsite, bătrâni care spuneau: ‘’Bine ați venit, pentru că nu aveam ce să mâncăm nici astăzi! Îngrijorător și strigător la cer este și faptul că zeci de familii nu au curent electric, iar copiii învață la lumina lumânării! În timp ce public se tot discută despre cum elevii ar trebui să învețe de acasă, în mediul online! O parte dintre localitățile în care am ajuns nu au nici măcar semnal GSM, darămite acces la internet!”, a declarat Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor.

Demersul voluntarilor, în cele 5 localități tulcene, a fost susținut și de Jandarmeria Română. “Colaborarea cu Patriarhia Română ne-a oferit o nouă ocazie să fim alături de o parte dintre românii care sunt și mai încercați de soartă. Ne bucurăm că am putut să fim alături de acești oameni, că am putut să readucem zâmbetul pe chipul lor! Prin această misiune deosebită, am dori să transmitem un mesaj comunității, și anume că: suntem alături de ei, suntem acolo unde este nevoie de noi! Datoria față de societate este și va rămâne pentru noi o prioritate! Mai mult, colaborarea cu Patriarhia Română este foarte importantă, colaborarea dintre instituțiile publice este esențială mai ales în vremuri în care cu toții suntem încercați. Prin munca noastră de echipă vrem să dăm un exemplu de succes și altora”, a declarat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Tulcea, sergent major Anca Maria Șerban.

De la începutul restricțiilor cauzate de pandemie, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului au împărțit pachete cu produse în 64 localități din 13 județ ale României (Argeș, Brăila, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova,Teleorman și Tulcea).

În cazul unora dintre localități, precum Nuci, Jugureni, Cornurile de Jos și Călmățuiul de Sus, voluntarii au revenit cu forme constante de sprijin, având în vedere dificultățile cu care se confruntă zilnic zeci de familii.

Aceste acțiuni vor continua permanent în timpul stării de alerta, la fel cum au fost pe perioada stării de urgență, și vor rămâne o campanie activă și în perioada următoare.

Sub atenta și duhovniceasca coordonare a Părintelui Arhimandrit Ciprian Grădinaru, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului întreprind campanii constante pentru a susține satele românești, pentru a le readuce la adevărata lor valoare.

Toate actiunile voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Nationale se desfasoara cu binecuvantarea Patriarhului Romaniei, Preafericitul Parinte Daniel, si sub coordonarea Arhim. Ciprian Gradinaru.