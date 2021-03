Patrick Kane, pe lista jucătorilor cu 400 de goluri după victoria categorică a lui Chicago Blackhawks

Patrick Kane a devenit jucătorul cu nr. 100 din liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL) care a atins cifra de 400 de goluri marcate, în cursul victoriei categorice obţinute de Chicago Blackhawks, cu 7-2 pe propriul teren, în faţa lui Detroit Pistons, duminică, la United Center, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Kane a înscris al 11-lea său gol din acest sezon, devenind al patrulea jucător din istoria lui Blackhawks cu 400 goluri. Ceilalţi marcatori au fost Bobby Hull, Stan Mikita şi Steve Larmer.

Citește și: BREAKING Fostul șef al Brigăzii de Crimă Organizată de la Cluj DAT pe mâna judecătorilor de DIICOT - Crease O CELULĂ de investigație ce folosea metode nelegale



Chicago Blackhawks şi-a trecut în cont a 10-a victorie din ultimele 14 meciuri.



Alte rezultate consemnate duminică:

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 2-0

Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 0-3

New Jersey Devils - Washington Capitals 2-3

Nashville Predators - Columbus Blue Jackets 3-1

New York Rangers - Boston Bruins 1-4