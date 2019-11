Patroana firmei de artificii în cazul Colectiv PRINSĂ ÎN CORZI de judecător și procuror - Cum a scuzat antedatarea unor documente

Tribunalul București dezbate joi un nou termen în dosarul Colectiv și audiază inculpații care au dorit să dea declarații la finalul administrării celorlalte probe in dosar.

Astfel a fost audiat artificierul Marian Moise și totodată șefa acestuia, unul dintre patronii societății Golden Fireworks Idea, Daniela Niță.

De la pupitru Niță a încercat să explice magistratului situația interceptărilor din dosar, potrivit cărora soțul cesteia, Cristian Niță, a dictat imediat după aflarea veștii tragediei din Colectiv unei angajate distrugerea mai multor probe precum hard-disk-uri sau documente existente la firmă.

Totodată femeia a fost asaltată de judecător și procuror cu întrebări referitoare la motivul pentru care a antedatat contractul ce trebuia încheiat cu Adrian Rugină, cel care a înlesnit organizarea evenimentului din Colectiv și care a solicitat prezența firmei Golden Firework în local cu artificii.

Judecătorul a avut o atitudine severă față de inculpată care la rândul său a recunoscut antedatarea multor contracte ale firmei, ca pe o procedură de lucru și care a încercat mereu la întrebările delicate să se scuze pe fondul emoției generate de tragedia despre care a luat cunoștință și la care era părtașă firma pe care o conduce.

„Judecător: Ați contactat-o pe Loredana. Vă amintiți că ați întrebat ce scrie pe jeturile (artificiile tip jet - n.r) sale?

Nu îmi mai amintesc...

Judecător: Spuneați în discuție că nu v-ați „înțeles cu ei la bani și nu știu să spun multe”. La cine v-ați referit???

Nu știu la ce mă refeream atunci. Era o perioadă îngrozitoare. Eu nu am văzut în viața mea așa ceva . Oameni morți....îi cărau...era o presiune fantastică...

Judecător: Ce presiune fantastică??? Muriseră oameni.



.....



Judecător: ați cerut vreodată ștergerea vreunui act adițional din vreun contract?



Nu i-am spus interlocutoarei mele să șteargă ceva. Si nici să ceară ceva lui Niță Cristian. ... Am pus-o pe Andreea Sârbu sa editeze o convenție civilă. Nu știam cu cine o încheia. Voiam să am posibilitatea să o semnez apoi cu Adrian Rugină lucru ce nu s-a mai putut întâmpla.



Procuror: când ați predat contractul (pretins încheiat pentru artificiile din Colectiv - n.r.) la organul de urmărire penală??



A fost făcut pe 31 (la o zi după tragedie - n.r) și l-am predat tot atunci.



Procuror: de ce ați spus că a fost încheiat la 29.11??



Arăt că din cauza șocului am menținut ideea că acel contract era semnat în realitate și nu antedatat.



Procuror: Dacă Rugină a murit de ce ați încercat să depuneți acest contract??



Păi din moment ce antedatam contractele... am considerat...

Judecător: păi nu e prea ok antedatarea de contracte, nu e ok e nici sa primești bani după sau înainte...Nu sunt ok multe. ... Ați încercat sa va crești o probă suplimentară?



Păi pentru că noi credeam că Rugina nu murise.....

Procuror știa toată România și nu știa doamna....



Așa am gândit în momentul ăla.



Procuror: De ce a trecut în contract doar artificiile pe bază de CO2 și nu și efectele pirotehnice??



Știu că fost o convenție cadru luată copy paste. Nu țin minte de ce a rămas așa în contract.



Procuror: În toate declarațiile date nu ați spus. Ați omis. Nu e menționat nimic.



Și eu mă mir de declarațiile mele de martor. Începuseră speculațiile....



Judecător: păi și prima reacție psihologică a unui nevinovat e să spună absolut tot în mod adevărat.

Nu mențin toate aspectele declarate ca martor. Eram foarte speriată.



Judecător: Aveați șocul dar totuși v-ați gândit la ceva. V-ați gândit iar rodul gândurilor a fost acest contract antedatat. Vreau să vad ce aveți în cap.



Tot timpul lucram cu contracte. Cu domnul Rugină am stabilit bugetul de 500 de euro pentru tot ce îi oferea firma noastră. Nu știu dacă a fost trecut bugetul creat ulterior tragediei. Facem de regulă anexe la contracte....”, s-a discutat în sala de judecată.