Patronul unei terase din Vama Veche, strigăt 'disperat' după primul weekend cu restricții: 'Am impresia că statul român se răzbună pe noi'

A fost primul weekend „pe silent” în Vama Veche, după ce, joi, patronii de cluburi și primarul din Limanu au căzut de acord să nu mai existe muzică de dans și petreceri după lăsarea serii. Cu toate acestea, plajele au fost pline cu oameni. Cornel Lazăr, patronul de la Amphora, atrage însă atenția asupra unei situații atipice, și anume că nu are cum să restricționeze accesul oamenilor pe plajă, deoarece terasa lui funcționează pe domeniu public. „Eu, ca patron, am impresia că statul român se răzbună pe noi”, a spus Cornel Lazăr pentru STIRIPESURSE.RO, dezvăluind că a solicitat încă de luna trecută Apelor Române să le dea voie să îngrădească plaja. „Apele Române ne-au tot dat peste nas cu ordinul de ministru (...) ordinul nu permite îngrădirea și atunci noi nu putem controla ce se întâmplă”, susține acesta.

„Eu, ca patron, am impresia că statul român se răzbună pe noi. La Vama este multă lume. Noi am tras niște semnale de alarmă când s-a deschis de Rusalii că funcționăm pe domeniu public și cerem niște reglementări, iar Apele Române ne-au tot dat peste nas cu ordinul de ministru. Noi suntem un bar proprietate privată, iar mulțimea se strânge pe plajă, care este un domeniu public. Am cerut de la Apele Române dreptul de a îngrădi plaja, ca să putem limita accesul oamenilor și să luăm niște măsuri. Inițial apăruse o lege, dar după două zile a picat. În vreo trei rânduri am scris la Apele Române să ne dea voie să îngrădim, iar Apele Române ne-a transmis că este domeniu public. Ordinul de ministru care reglementează plajele nu permite îngrădirea și atunci noi nu putem controla ce se întâmplă. Ne-a spus că Jandarmeria se va ocupa. După ce lumea a început să se strângă, am început să avem controale... patru pe zi. De aceea am impresia că se răzbună pe noi, pe agenții economici. Să închidem de bunăvoie nu o să se întâmple”, a povestit Cornel Lazăr pentru STIRIPESURSE.RO.

Întrebat dacă Amphora este un caz singular, Lazăr a spus că ei sunt „cei mai vizibili”.

„Alții au hotărât să încalce ordinul de ministru și să-și îngrădească plajele. Zilele trecute l-am văzut pe șeful Corpului de Control de la Apele Române prin Vamă. Pe la noi nu a trecut, pentru că nu am închis plaja. Am văzut că s-a dus pe la alte plaje. Ne-a amenințat Apele Române că ne reziliază contractul. Asta înseamnă că ne pierdem businessul. Dacă îngrădești plaja intri sub incidența unor articole din contract. Noi am preferat să nu închidem plaja și acum suntem luați drept oaia neagră”, a adăugat Cornel Lazăr.

Întrebat la ce măsuri s-a gândit în situația dată, acesta a declarat: „Dacă ne-ar fi dat voie să închidem plaja, restricționam numărul în funcție de numărul de mese pe care le avem acolo”.

Cât despre discuțiile purtate joi cu primarul de la Limanu, Lazăr a spus că restricțiile au fost luate de comun acord cu agenții economici.

„Sâmbătă seara noi am oprit de tot muzica, dar chiar și așa lumea a fost pe plajă. Sâmbătă noapte au scăzut vânzările mult, am ajuns la 30% din încasări, dar nu s-a golit (c.n. plaja). Lumea va veni, cu muzică sau fără muzică. Ori ne lasă Apele Române să îngrădim, să dea o derogare de la ordinul de ministru, ori urmează să ne închidă rând pe rând”, a adăugat Cornel Lazăr.

Cu privire la propunerea ministrului Muncii de a interzice funcționarea teraselor pe timpul nopții, Cornel Lazăr a spus: „Este o propunere, dar vedem ce iese”.