Patru angajaţi ai Companiei de Transport Public din municipiul Iaşi au fost diagnosticați cu COVID-19

Un număr de patru angajaţi ai Companiei de Transport Public din municipiul Iaşi au fost confirmaţi pozitiv la infectarea cu noul coronavirus, a anunţat directorul companiei, Cristian Stoica.

Potrivit sursei citate, cei patru sunt colegi de birou şi fac parte din personalul administrativ, de la biroul de achiziţii. Ei s-au simţit rău în urmă cu câteva zile, când au acuzat stări de răceală, potrivit agerpres.ro.

"Am avut patru angajaţi cu simptome de răceală, i-am trimis la cabinetul medical cu care noi avem contract să facă testele. Ei au fost declaraţi pozitivi la Covid-19. Am luat măsurile legale care se impun în acest caz, am informat DSP pentru a declanşa o anchetă epidemiologică. De asemenea, am impus măsuri de izolare şi de lucru la distanţă. Astfel, lucrăm cu un număr redus de persoane care vin la servici, câte una în fiecare birou", a declarat, pentru AGERPRES, directorul Companiei de Transport Public Iaşi.

Acesta a precizat că toţi cei 90 de angajaţi de la departamentul administrativ îşi vor face teste pentru COVID-19.

În prezent nu este afectat transportul public de călători.

"Am luat măsuri încă din luna martie pentru izolarea vatmanilor şi şoferilor în mijloacele de transport. Pe uşa din faţă nu se urcă, iar ei sunt izolaţi de celelalte intrări. Nu sunt în pericol. Cele patru persoane infectate sunt din Administrativ", a declarat Cristian Stoica.