Patru companii listate la bursă reconfirmă planurile pentru acest an

Patru companii listate - Electrica, Antibiotice, TeraPlast şi Purcari - au confirmat că activitatea lor se desfăşoară în parametri similari perioadei anterioare, însă au fost implementate măsuri suplimentare specifice în contextul pandemiei, informează Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România (ARIR).

"ARIR a demarat planul proactiv de comunicare cu investitorii şi analiştii. Principalele concluzii ale primului eveniment online cu managementul a patru companii listate - Electrica, Antibiotice, TeraPlast şi Purcari - confirmă că activitatea lor se desfăşoară în parametri similari perioadei anterioare, cu menţiunea că au fost implementate măsuri suplimentare specifice în contextul pandemiei de coronavirus", se menţionează într-un comunicat al ARIR, remis miercuri AGERPRES. Astfel, directorul general al Electrica, Corina Popescu, a afirmat că au fost implementate treptat măsuri, în concordanţă cu scenariile de rezilienţă definite pe fiecare segment de business, şi au fost întreprinse acţiunile necesare pentru siguranţa angajaţilor şi continuitatea serviciilor oferite."Suntem cei care trebuie să ne asigurăm că populaţia va avea energie electrică în această perioadă. Ne aflăm în discuţie permanentă cu autorităţile şi Guvern pentru a identifica cele mai bune soluţii pentru economia noastră, întrucât considerăm că plata facturilor în condiţiile date, cu folosirea canalelor digitale pe care le-am pus la dispoziţie, este un factor important pentru ca sistemul să funcţioneze în continuare. Furnizorul este singura interfaţă cu clienţii şi practic sursa de lichidităţi pentru întregul lanţ de valoare din industrie. Încurajăm responsabilitatea şi deciziile raţionale ale investitorilor noştri. Companiile de utilităţi sunt strategice pentru economia oricărei ţări. Suntem în sectorul energetic de peste 120 de ani, am reuşit să trecem peste mai multe crize de-a lungul vremii, aveţi încredere în noi pentru că ştim ce facem", a spus Corina Popescu.La rândul său, Alexandru Stânean, CEO TeraPlast, a subliniat că sectorul construcţiilor îşi continuă activitatea, cererea fiind în concordanţă cu bugetul prognozat, acesta fiind mai mare comparativ cu anul trecut."Evident, în contextul situaţiei de urgenţă, depindem de deciziile Guvernului. De asemenea, luăm în considerare ce va urma după criza sanitară - din punctul nostru de vedere, soluţia este clară: investiţiile publice. Să ne concentrăm pe injectarea de bani în economie este mai benefic, ca oamenii să fie plătiţi şi să se întoarcă la muncă după criză decât să se plătească indemnizaţii de şomaj. De la începutul lunii februarie, am implementat măsuri pentru reducerea riscurilor pentru angajaţi, parteneri şi terţi, prin distanţarea socială, deoarece suntem producători şi avem peste 1.000 de oameni care lucrează în fabrici", a precizat Stânean.Eugen Comendant, COO Purcari, a menţionat că au fost accelerate producţia şi exportul şi că nu sunt probleme cu transportul către ţările apropiate."Purcari are o istorie interesantă şi plină de provocări, trecând cu brio mai multe crize. Prioritatea noastră acum este siguranţa angajaţilor noştri. Am accelerat producţia şi exportul, fără să întâmpinăm probleme de transport către ţările apropiate, iar produsele noastre sunt disponibile pe pieţele în care activăm. Suntem prezenţi în mediul online şi lucrăm în continuare pentru extinderea în acest domeniu. Ne pare rău că preţul acţiunilor la bursă a scăzut, dar înţelegem că este un efect sistemic. Dorim, astfel, să anunţăm investitorii că suntem alături de aceştia, vom comunica cât mai mult şi ne aflăm în continuare într-o poziţie stabilă", a spus Comendant.La rândul său, directorul financiar al Antibiotice Iaşi, Paula Coman, a declarat că va fi asigurată livrarea de medicamente în sistemul de sănătate şi activitatea va fi adaptată în funcţie de condiţiile pieţei."Ne aflăm în centrul problemei, însă suntem încrezători că lucrurile vor reveni la normal. Ne-am organizat pentru a evita orice risc de contaminare. Suntem una dintre companiile strategice şi nu intenţionăm să încetinim activitatea, ci să ne adaptăm în funcţie de condiţiile pieţei. Implementăm controale mai riguroase pentru angajaţii care lucrează în fabrica noastră. Vom asigura livrarea de medicamente în sistemul de sănătate şi ne aflăm în contact permanent cu partenerii noştri din România şi din străinătate. Mesajul nostru pentru investitori este că ne facem treaba cu mult respect şi dăruire. Activăm de 65 de ani în piaţă şi ne dorim să fim prezenţi pentru o lungă perioadă de acum înainte", a spus Paula Coman.Daniela Şerban, preşedinte şi cofondator al ARIR, a subliniat că, în perioade de criză, Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă încurajează comunicarea proactivă a companiilor cu investitorii şi utilizarea în acest moment preponderent a canalelor online."Astfel, suntem alături de membrii noştri şi facilităm acest dialog. Considerăm că acţionarii, investitorii şi presa au nevoie de informaţii la zi, clare şi cât mai complete legate de activitatea companiilor. Totodată, suntem în dialog permanent cu autorităţile relevante pentru a susţine companiile listate din perspectivă de clarificare a reglementărilor în noul context", a punctat Daniela Şerban.ARIR este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care a fost înfiinţată cu scopul de oferi emitenţilor actuali şi potenţiali o platformă pentru dezvoltarea profesioniştilor în relaţia cu investitorii (IR) şi pentru a contribui la implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii şi în guvernanţă corporativă. A fost înfiinţată în noiembrie 2018 şi are ca membri companii listate, companii cu potenţial de a deveni companii listate, administratori de fonduri, profesionişti în relaţia cu investitorii, precum şi consultanţi. Membrii fondatori sunt Bursa de Valori Bucureşti (BVB), ALRO, Electromagnetica, Franklin Templeton Management - suc. 